Manuel Marascio: “Non rifarei Temptation Island, tentatrici ossessionate dall’apparire” Manuel Marascio, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island insieme alla fidanzata Isabella Recalcati, confessa che non tornerebbe a far parte del cast del programma. E critica aspramente le tentatrici: “Sono ossessionate dall’apparire”.

A cura di Stefania Rocco

Manuel Marascio è stato tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island insieme alla fidanzata Isabella Recalcati. Sono stati i primi ad abbandonare il villaggio, a una manciata di giorni dall’inizio delle registrazioni. Fu Isabella, compagna di Manuel, a chiedere un falò di confronto anticipato dopo avere ascoltato il fidanzato descriverla come una donna eccessivamente attaccata ai soldi. Ma una volta l’uno di fronte all’altra, i due hanno deciso di perdonarsi e abbandonare insieme la trasmissione. A distanza di un mese da quel momento, via Instagram, Manuel fa sapere che non tornerebbe a Temptation Island. “Tornassi indietro sì, ma ora come ora no. Ho risolto ciò che dovevo risolvere con il mio amore”, ha chiarito il giovane in risposta alle domande dei suoi followers.

La critica di Manuel Marascio alle tentatrici

Considerato l’esiguo numero di giorni trascorsi nel villaggio, Manuel non ha avuto la possibilità di approfondire il suo rapporto con le tentatrici di questa edizione. Oggi, però, rivolge loro una pesante critica: “A Temptation Island ho apprezzato alcune di loro, ma uscendo mi sono reso conto che, a parte poche, le altre hanno un’ossessione dell’apparire terrificante. Alcune si sono fatte taggare sotto ogni post di Temptation sebbene, nel 99% dei casi, non c’entrassero nulla col post stesso”.

“Giuseppe e Gabriela? La mia coppia preferita”

Infine, Manuel ha speso belle parole per un’altra delle coppie uscite dalla trasmissione, quella formata da Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo. “Sono i miei preferiti”, ha chiarito il tranviere, "Checché se ne dica, l’uno compensa l’altra”. Nessun riferimento, invece, ai suoi progetti nell'ambito del mondo dello spettacolo, sebbene fosse stato lui stesso ad ammettere gli sarebbe piaciuto restare in tv dopo questo primo bagno di popolarità.