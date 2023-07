Manuel Marascio di Temptation Island: “Non sono ipocrita, in futuro spero di fare qualcosa in tv” Manuel Marascio ha parlato della sua partecipazione al programma Temptation Island 2023, dal quale è uscito con la fidanzata Isabella Recalcati dopo il falò di confronto. Il ragazzo ha fatto alcune rivelazioni: “Non sono un’ipocrita, non ho partecipato solo per fare un’esperienza, spero di fare qualcosa in tv”.

A cura di Elisabetta Murina

Manuel Marascio e Isabella Recalcati sono stati la rima coppia a lasciare insieme Temptation Island 2023. Dopo il falò di confronto anticipato, i due hanno deciso di uscire insieme dal programma più uniti che mai, comprendendo il punto di vista dell'altro. Intervistato dal settimanale Di Più Tv, il ragazzo ha rivelato alcuni aspetti del suo percorso nello show.

"Non sarei mai andato via senza Isabella, non avevo dubbi su di noi"

A contatta il programma era stato Manuel che non riusciva a trovare con Isabella un punto di incontro su dove cercare casa. Fidanzati da tre anni e mezzo, vivono entrambi a Milano ma provengono da realtà socio economiche diverse: lei vive in centro e lavora come organizzatrice di eventi, mentre lui abita in periferia ed è un tranviere.

"Non pensavo che avremmo suscitato tutto questo clamore partecipando al programma", ha raccontato Manuel. La loro avventura si è conclusa a una settimana dall'inizio, dopo che Isabella ha chiesto il falò di confronto anticipato, nel quale entrambi hanno compreso l'amore che li lega. Il ragazzo, a proposito, ha raccontato:

Quando ero lì dentro mi aspettavo altre dinamiche rispetto a quelle che ho affrontato. E soprattutto è emerso l'amore che provo per la mia isabella, non sarei mai mandato via senza d lei, non avevo dubbi su di noi.

Manuel Marascio vorrebbe lavorare nel mondo dello spettacolo

L'ex protagonista di Temptation Island ha raccontato di aver provato quasi per caso a partecipare al programma, ma di desiderare fare qualche esperienza nel mondo dello spettacolo:

Non sono un'ipocrita, non ho fatto Temptation Island solo per fare un'esperienza. Non ho mai mandato candidature in Tv in vita mia, era la prima volta. Io e Isabella ci abbiamo provato quasi scherzando. In futuro, nello spettacolo, spero di fare qualcosina che possa aiutarmi.

Manuel viene riconosciuto per strada dalle persone che hanno seguito il programma e la sua storia con Isabella: "Ricevo complimenti e anche qualche insulto. Su Internet c'è chi mi dice ‘bravo' e chi mi scrive frasi irripetibili".