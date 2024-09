video suggerito

Luis Sal pronto a tornare con Muschio Selvaggio: come cambia il podcast dopo l'uscita di Fedez

A cura di Elisabetta Murina

Muschio Selvaggio sta per tornare. Dopo alcuni mesi di stop e l'uscita di Fedez dal progetto, Luis Sal ha fatto sapere che il podcast si sta preparando per una nuova stagione. "È ora di cambiare, ci rifacciamo il look", ha detto il conduttore e content creator in un breve video pubblicato sui social. Tante le novità e i progetti in cantiere: "Vogliamo che nascano dei format da portare fuori dal tavolo".

Come cambierà Muschio Selvaggio: "Vogliamo che nascano dei format"

Dopo circa due mesi di stop, Muschio Selvaggio tornerà con nuove puntate che saranno pubblicate sul canale Youtube del podcast ogni lunedì. Tante le novità in arrivo e, come ha precisato Sal, non saranno limitate a "cambiamenti estetici". Oltre a un tavolo diverso da cui registrare l'intervista, il content creator ha fatto sapere che il canale "cambierà radicalmente". L'idea è quella di portare il prodotto fuori dallo studio, così che possano nascere nuove idee. "Vogliamo che nascano dei format da portare fuori dal tavolo, come i dibattitini", ha spiegato Sal.

Gli ultimi mesi del podcast: la vicenda Fedez

Fino a marzo 2024, ad affiancare Luis Sal nella conduzione di Muschio Selvaggio c'era l'amico e socio Fedez. L'ultima puntata insieme è stata pubblicata sul canale del podcast lo scorso 25 marzo. Nei mesi precedenti il rapporto tra i due si era incrinato, fino ad arrivare alla rottura definitiva e all'uscita del rapper dal progetto. A febbraio un'ordinanza del tribunale di Milano aveva disposto il sequestro della quota di Fedez, posseduta per il 50% dalla Muschio Selvaggio Srl, società amministrata da sua madre. La svolta era arrivata quando, dopo un tentativo di botta e risposta da parte di entrambi, il rapper aveva annunciato la sua uscita dal podcast perché non lo riteneva più sostenibile.