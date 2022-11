Luciano Punzo nuovo concorrente GF Vip, la reazione di Stefano Sirena: “Pagliacci senza fine” Luciano Punzo è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Il suo ingresso ha scatenato la reazione di Stefano Sirena, che su Instagram ha scritto: “Si ricomincia, pagliacci”. Il ragazzo è l’ex fidanzato di Manuela Carriero. Insieme hanno partecipato a Temptation Island nel 2021, ma la ragazza ha scelto di uscire dal programma proprio con il tentatore Punzo.

A cura di Elisabetta Murina

Luciano Punzo è un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. Ex tentatore di Temptation Island, è pronto a varcare la porta Rossa di Cinecittà nella puntata del 3 novembre per metter. Il suo ingresso sta già facendo discutere: a commentarlo sui social è stato Stefano Sirena, ex fidanzato di Manuela Carriero, che oggi invece è la compagna del modello. Ecco come ha reagito.

Le parole di Stefano Sirena

Stefano Sirena ha pubblicato una storia su Instagram per commentare l'ingresso di Luciano Punzo nella casa del GF Vip. Il modello è ora il fidanzato di Manuela Carriero, che in passato ha avuto una storia d'amore con Sirena, con cui aveva scelto di partecipare al reality Temptation Island. "Si ricomincia, pagliacci senza fine", ha scritto Stefano Sirena con le emoticon del circo e del clown e la canzone La ballata di Fantozzi in sottofondo.

Cosa è successo a Temptation Island tra Luciano Punzo e Stefano Sirena

Stefano Sirena e Manuela Carriero hanno partecipato a Temptation Island nel 2021 come coppia, per mettere alla prova il loro amore. Ma l'avventura non è andata come sperato: dopo tre settimane passate nel villaggio, la ragazza ha deciso di uscire dal programma con il tentatore Luciano Punzo e non con il fidanzato. Lasciato il programma, la nuova coppia ha iniziato a vivere il loro amore alla luce del sole, condividendo spesso sui social foto e video dei momenti insieme e suscitando la gelosia e l'astio di Sirena, che non ha mai creduto in questa storia. Luciano e Manuela hanno vissuto diversi momenti di alti e bassi, l'ultimo per via della lontananza, ma ora sembra che tra loro sia tornato il sereno, anche se è passato del tempo dall'ultimo scatto condiviso sui social.