Luca Jurman risponde ad Amici: “Illazioni, da anni chiedo solo di parlare con Maria De Filippi”

A distanza di quasi 24 ore dall'attacco pubblico di Amici, Luca Jurman risponde alla lettera della trasmissione nella quale ha lavorato per diverse stagioni come insegnante di musica, prima di lasciare in protesta il programma ideato da Maria De Filippi.

La risposta di Jurman ad Amici

Jurman, attraverso due lunghi video pubblicati sul suo account Instagram, risponde punto su punto agli attacchi contenuti nella lettera firmata dalla responsabile di produzione del talent show di Canale 5, Paola Di Gesu. "Se sono arrivati a dirmi qualcosa su quello che faccio io, significa che siamo arrivati a un punto importante", esordisce così Jurman, che legge tutta la missiva a lui indirizzata, non prima di contestarne la forma e alcuni errori di concordanza che non sono passati inosservati, per poi aggiungere: "Faccio una precisazione: io non ho mai deciso di screditare qualcosa, io ho dei titoli per poter criticare e faccio critiche costruttive. Io ho sempre provato, si trattasse di Amici o X Factor, a parlare di meritocrazia, per tutto il talento che c'è in Italia". Queste, poi, sono in buona sostanza le parole di Jurman relative alla principale delle accuse a lui rivolte, ovvero che cercasse visibilità:

Intanto sono anni che io non critico semplicemente questo programma, ma di fatto vado contro un sistema. Non cerco visibilità, non faccio televisione, se avessi cercato visibilità avrei agito diversamente. Io non ho chiesto centinaia di volte di tornare, ho chiesto di poter parlare con Maria De Filippi per cinque minuti. L'ho fatto tante volte proprio per come me ne andai, senza riuscire a chiarire le motivazioni e quello che era stato fatto nei miei confronti. Avrei voluto chiarire i punti con lei e basta. Se poi da lì fosse tornata la possibilità di collaborare è altra cosa, ma quando ho capito che non ci sarebbe stata più possibilità di dialogo, che il sistema non sarebbe cambiato, allora ho deciso di muovermi in autonomia. Perché il sistema va cambiato, che ci sia Paola Di Gesu o chi per lei. Oggi la musica è diventata solo numeri e certi programmi alimentano questa idea.

Il clamoroso addio di Jurman ad Amici

Altro punto della lettera di Amici è quello in cui si contesta a Jurman di aver provato più volte a rientrare nel programma con messaggi e telefonate: "Io non ho chiamato la redazione, ho il mio lavoro, la mia scuola, non è andata così. Se io dovessi tornare in quel programma alle condizioni di oggi, non mi interesserebbe minimamente. L'ultimo messaggio in cui richiedo un incontro risale forse al 2021 e resta incentrato su una richiesta di incontro con Maria, magari anche per mandarci a quel paese". Rispetto al passaggio in cui si ricorda la sua clamorosa uscita dalla trasmissione, Jurman ritiene che il silenzio della produzione di quella volta sia una prova della sua ragione:

Se io sono tutta la sera pronto ad andarmene con cappotto e valigetta cosa vuol dire? Che sapevo già avrebbero fatto di tutto per eliminare Antonella. Non fosse così verresti da me a chiedermi perché abbia quelle cose lì.

"Proveremo a creare un nuovo talent"

Nella seconda parte del video Luca Jurman contesta apertamente le accuse del programma secondo cui la sua azione dipenderebbe dall'ambizione di tornare nel cast della trasmissione:

Queste sono illazioni. L'ambita meta per me quale dovrebbe essere? A me di Amici non frega nulla e sicuramente in un ambiente così dove non c'è meritocrazia a me non interessa stare. Io ho il diritto di criticare quello che fate come ce l'hanno in tanti. Ma con chi credete di parlare? Mi avete preso per un bambino di 15 anni?

il lungo messaggio di Jurman si chiude quindi con una risposta alla proposta provocatoria del programma di fare un proprio programma, sfida che lui raccoglie così: "Cercheremo di fare un nuovo talent show, ci impegneremo".