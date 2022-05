Lorella Cuccarini abbraccia Alex e Sissi per la prima volta: “Non ho mai potuto toccarvi” Finito Amici, Lorella Cuccarini può finalmente abbracciare i suoi due allievi arrivati in finale: Alex e Sissi. “Che fatica starvi vicino e non potervi toccare”, ha scritto la coach.

A cura di Stefania Rocco

Amici è terminato con la vittoria di Luigi Strangis, allievo di Rudy Zerbi. A giocarsi con lui la finale sono stati altri 3 cantanti: Albe, Sissi e Alex, due dei quali allievi di Lorella Cuccarini. Proprio la coach ha voluto condividere su Instagram la foto del primo abbraccio con i suoi due allievi, Alex e Sissi. Un abbraccio che arriva a circa un anno di distanza dal primo incontro, fino a oggi vietato dal rigido protocollo anti Covid scrupolosamente rispettato dall’intera produzione del programma.

Lorella Cuccarini porta ad Amici Sissi e Alex

“Che sapore hanno questi abbracci”, ha scritto Lorella condividendo sui social le prime foto scattate con Alex e Sissi, “Sono stata tanti mesi senza potermi avvicinare e senza potervi toccare. Che fatica! In questi abbracci c’è tutto l’affetto e la stima che provo per voi! Vi voglio bene davvero e per voi ci sarò sempre”. Alex e Sissi, entrambi cantanti, sono riusciti ad arrivare in finale, fermandosi a un passo dalla vittoria guadagnata da Luigi Strangis.

A Sissi è andato il premio della critica

Ma se il voto espresso dal pubblico da casa ha premiato Luigi, la critica ha preferito investire sulla magnifica voce di Sissi. All’allieva di Lorella, talento prodigioso e voce cristallina, è andata la preferenza espressa dai giornalisti che hanno partecipato alla finalissima del talent show condotto da Maria De Filippi. Il premio ha un valore economico di 50 mila euro che consentiranno alla cantante di continuare a investire nella sua formazione. “Ti trovo davvero bravissima. Hai una voce superlativa”, ha detto la conduttrice Maria De Filippi a Sissi pochi istanti dopo la sua eliminazione. Complimenti condivisi con il resto del cast di Amici con gli insegnanti che hanno confermato all’unisono lo straordinario talento di questa giovanissima artista.