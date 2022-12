LOL Natale 2022, a che ora esce la puntata speciale e chi c’è nel cast LOL XMas Special è la puntata speciale di LOL: Chi ride è fuori realizzata in occasione delle feste di Natale. Arriva su Amazon Prime dal 19 dicembre, in attesa della terza edizione del comedy show. Ecco l’orario di uscita e i protagonisti dello speciale natalizio.

LOL XMas Special è la puntata speciale di LOL: Chi ride è fuori registrata in occasione delle feste di Natale. In attesa della terza edizione del comedy-show in uscita nel 2023, il 19 dicembre 2022 a partire dalle ore 21:00 sarà disponibile su Amazon Prime una puntata unica che chiama a raccolta sei tra i protagonisti più amati delle prime due edizioni che rivivranno la divertente esperienza in un'atmosfera inedita, a tema natalizio.

I protagonisti di LOL XMas Special saranno sei, tra loro i personaggi più amati delle passate edizioni: Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest, Lillo e Mara Maionchi. L'ex giudice dello show e produttrice discografica sarà per la prima volta nel programma nel ruolo di concorrente. L'host e il giudice che monitorerà il gioco sarà ancora Fedez.

Per la puntata speciale valgono le stesse regole di LOL: Chi ride è fuori ma il gioco durerà soltanto 4 ore: alla prima risata il comico riceverà prima il cartellino giallo, alla seconda il rosso che porterà direttamente all'espulsone. Chi tra loro riuscirà a resistere alle gag e alle battute dei colleghi e non ridere fino alla fine del gioco, si aggiudicherà il montepremi finale di 100.000 euro da devolvere ad un ente benefico a scelta del vincitore.

Mara Maionchi e Frank Matano a LOL XMas Special

La puntata speciale di Natale anticipa la terza edizione di LOL: Chi ride è fuori che uscirà nel 2023, in esclusiva su Prime Video. Fedez sarà il volto del programma: ricoprirà il ruolo di giudice e host, affiancato, come nella passata edizione, da Frank Matano. Il cast di comici per LOL 3 è stato annunciato lo scorso novembre, ecco l'elenco completo dei prossimi protagonisti: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani, e Marina Massironi.