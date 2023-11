Lo Zecchino d’oro 2023, Andrea Dianetti e Carolina Benvenga sono i nuovi conduttori Andrea Dianetti e Carolina Benvenga sono i conduttori delle prime due puntate dedicate allo Zecchino d’Oro 2023, in diretta l’1 e il 2 dicembre, con la finalissima condotta poi da Carlo Conti nel pomeriggio del 3 dicembre. L’appuntamento è su Rai1.

A cura di Ilaria Costabile

Torna in tv uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, ovvero Lo Zecchino d'Oro, il programma dedicato ai bambini che si dilettano nel cantare brani inediti e firmati anche da grandi nomi della musica. L'edizione si quest'anno andrà in onda dall'1 al 3 dicembre e sarà condotta da due new entry, ovvero Andrea Dianetti e Carolina Benvenga, quest'ultima già volto dei programmi della tv pubblica dedicati ai più piccini, mentre la finalissima sarà guidata da Carlo Conti, ormai veterano dello show musicale.

Carolina Benvenga e Andrea Dianetti conduttori

Andrea Dianetti, che è stato anche uno dei protagonisti delle passate edizioni di Tale e Quale Show, dove ha dato prova delle sue doti canore, sarà accompagnato in questa nuova avventura televisiva da Carolina Benvenga, in diretta su Rai1 dall'Antoniano di Bologna l'1 e il 2 dicembre dalle 17 alle 18.40. L'edizione 2023 dello Zecchino d'Oro ha come titolo "La musica può", e celebra i sessantasei anni della manifestazione canora dedicata ai più piccoli, all'insegna della solidarietà, accoglienza, amore per la terra e per la comunità. D'altronde, anche quest'anno, lo Zecchino d'Oro sostiene Operazione Pane e le mense francescane in Italia e nel mondo.

Gli autori celebri che hanno firmato i brani di Zecchino d'Oro 2023

Tanti gli autori celebri che firmano i brani in gara quest'anno, tra gli altri ci sono anche artisti come Maurizio Fabrizio, Gianfranco Fasano, Max Gazzè, Loredana Bertè, Matteo Bocelli, Paolo Vallesi, Piero Romitelli, Lorenzo Baglioni. Le canzoni, dal vivo, saranno interpretate da 17 piccoli cantanti che saranno accompagnati dal Piccolo Coro dell'Antoniano diretto da Sabrina Simoni. I bambini, che hanno tra i 5 e i 10 anni, provengono da otto regioni, tra cui anche la Valle d'Aosta, per la prima volta e anche da tre Paesi esteri: Grecia, Bulgaria e Albania.