Littizzetto a Mediaset, Rita Dalla Chiesa: “Sia coerente e si ricordi delle battute su Berlusconi” L’indiscrezione su Luciana Littizzetto tra i giurati di Tu Sì Que Vales ha creato non poco scompiglio. A storcere il naso su Twitter è Rita dalla Chiesa, che lancia alla comica torinese una pungente stoccata: “Felice che approdi a Mediaset. Se fosse vero, andrebbe a lavorare a casa sua…”.

A cura di Giulia Turco

La notizia, non ancora ufficialmente confermata di Luciana Littizzetto a Mediaset per la prossima stagione di Tu Sì Que Vales sta facendo discutere. Per la comunica torinese si apre uno scenario nuovo e piuttosto inatteso, se si spensa che fino a pochi mesi fa sembrava destinata a Rai 3 senza alcuna data di scadenza. Poi l’improvvisa rivoluzione Discovery e, in ultimo, l'indisczione secondo la quale Maria De Filippi l’avrebbe voluta persino nel suo people show di Canale 5.

Il commento pungente di Rita Dalla Chiesa

La notizia ha creato non poco scompiglio, se non altro per l’imprevedibilità con la quale Littizzetto sembra stia stipulando accordi tra le varie reti televisive. Il cambio di passo, dalla Rai a Mediaset in particolare, fa storcere il naso ad alcuni, tuttavia. “Non giudico, ognuno è libero di fare ciò che vuole”, ha scritto Rita Dalla Chiesa in un tweet, esprimendo un certo malcontente, “Felice che approdi a Mediaset. Sarà importante però la coerenza che dimostrerà, ricordandosi di tutte le battute che hanno fatto in questi anni sul presidente Silvio Berlusconi”, ha scritto la conduttrice pungolando Littizzetto rispetto ai siparietti pungenti tenuti con Fabio Fazio sul bancone di Che Tempo Che Fa, “Se la notizia fosse vera, infatti, andrebbe a lavorare a casa sua…”.

La conferma di Sabrina Ferilli

A confermare quella che finora sembra essere solo un’indiscrezione è stata Sabrina Ferilli, l’ormai affezionata giudice popolare del programma di Canale 5, che su Instagram ha commentato un post di Trash Italiano. “Spero che er piccoletto glielo rifilino a lei”, ha scherzato l’attrice con riferimento a Giovanni Iovino, il disturbatore di TSQV che nelle passate edizioni non le ha dato tregua. Insieme a Littizzetto e naturalmente a Maria De Filippi, sulle poltrone dei giurati il prossimo autunno siederanno Gerry Scotti e Rudy Zerbi, mentre non ci sarà Teo Mammucari, che ha deciso di prendersi una pausa dalla tv per tornare in teatro.