Addio a Silvio Berlusconi, come cambia la programmazione delle reti Mediaset il 13 giugno Mediaset modifica il palinsesto di Canale5 e Rete4 anche per la giornata di martedì 13 giugno, in seguito alla morte di Silvio Berlusconi.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Morte di Silvio Berlusconi ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La programmazione delle reti Mediaset cambia per fare spazio a news e speciali dedicati alla memoria di Silvio Berlusconi anche martedì 13 giugno. Attraverso un comunicato ufficiale, il gruppo fondato dall’ex leader di Forza Italia, scomparso oggi a 86 anni, fa sapere che il palinsesto di Canale5 e Rete4 subirà una serie di modifiche che copriranno l’intera giornata di martedì. Non ancora specificato, invece, in che modo le principali reti del gruppo seguiranno la giornata di mercoledì 14 giugno, data in cui sono previsti i funerali di Stato di Berlusconi e per la quale è stato proclamato lutto nazionale.

Come cambia il palinsesto di Canale5 e Rete4

Su Canale5, a partire dalle ore 8.40 andrà in onda un’edizione speciale di Mattino Cinque News che proseguirà eccezionalmente fino alle ore 13. A seguire, la rete ammiraglia Mediaset trasmetterà il Tg5, eccezionalmente in onda fino alle ore 18.20. Entrambe le trasmissioni saranno trasmesse in simulcast su Rete4 e TgCom 24 senza interruzioni pubblicitarie. A partire dalle ore 18.20, Rete4 trasmetterà un’edizione speciale del Tg4 fino alle ore 20. In prima serata, a partire dalle ore 20.30, Cesara Buonamici condurrà un’edizione speciale del Tg5 dedicata al ricordo di Berlusconi.

Le variazioni di palinsesto di lunedì 12 giugno

La notizia della morte di Silvio Berlusconi ha comprensibilmente spinto Mediaset a modificare la programmazione prevista per lunedì 12 giugno. Canale5 non ha trasmesso la semifinale dell’Isola dei famosi, rimandata per lasciare spazio a uno speciale del TG5, trasmesso simultaneamente anche su Italia1. Anche Rai1 ha modificato il palinsesto in seguito alla scomparsa dell’ex leader di Forza Italia. In onda a partire dalle 20.40 uno speciale di Porta a porta – In ricordo di Silvio Berlusconi condotto da Bruno Vespa.