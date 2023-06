Luciana Littizzetto giudice a TSQV, Sabrina Ferilli: “Spero che er piccoletto glielo rifilino a lei” Un’ulteriore conferma rispetto al ruolo che Luciana Littizzetto dovrebbe avere nella prossima edizione di Tu sì Que Vales è il commento di Sabrina Ferilli che sui social ironizza immaginando già i siparietti tra la comica torinese e Giovanni Iovino, il “disturbatore” del people show.

A cura di Giulia Turco

Cambio di passo importante per Luciana Littizzetto che, dopo l’addio alla Rai conseguente alla chiusura di Che Tempo Che Fa sulla tv pubblica, passerà a Discovery insieme a Fabio Fazio. Non solo, secondo una recente indiscrezione lanciata da Dagospia, sembra che la comica torinese abbia preso accordi anche per un progetto in casa Mediaset.

Sabrina Ferilli pensa già a Littizzetto e Giovannino

Dalla prossima stagione infatti Luciana Littizzetto dovrebbe essere tra i giudici di Tu Sì Que Vales, il people show di Fascino di Maria De Filippi. Le due donne hanno già avuto modo di lavorare insieme negli anni e molto spesso Littizzetto è stata ospite a C’è Posta Per Te. Quello di giurata però sarà per lei un ruolo del tutto nuovo, se la proposta andrà effettivamente in porto. A lasciarci intendere che la notizia sia ormai in via di conferma è stato un commento, apparso nelle ultime ore sui social. È Sabrina Ferilli, giudice popolare del programma, a commentare il post di Trash Italiano che annuncia l’ingresso in squadra di Littizzetto. “Spero che er piccoletto glielo rifilino a lei!”, commenta ironica l’attrice, riferendosi a Giovannino, la mascotte del programma interpretata da Giovanni Iovino, che ha il ruolo di disturbatore seriale con i suoi dispetti che intervallano le performance sul palco.

Il cast di Tu Sì Sue Vales 2023

Confermata dunque la presenza di Sabrina Ferilli nel cast, così come quella di Giovanni Iovino che ha firmato un contratto di più anni per il programma. Oltre a Maria De Filippi e a Luciana Littizzetto, sarà garantita la presenza di Gerry Scotti e di Rudy Zerbi, volti affezionati dello show, ma non di Teo Mammucari. Il conduttore ha infatti deciso di prendersi una pausa dalla tv per tornare a dedicarsi al teatro. Così ha scelto di non rinnovare l’impegno con il people show di Canale 5 e ha interrotto in corsa la sua presenza a Le Iene, al fianco di Belen Rodrigez. Il prossimo autunno dunque non tornerà nemmeno su Italia 1.