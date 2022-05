L’isola dei famosi 2022, Clemente Russo eliminato: Blind lascia la Palapa, le nomination A dovere abbandonare l’Isola dei famosi nella puntata del 16 maggio è stato Clemente Russo. Blind, meno votato dal pubblico, ha lasciato la Palapa.

A cura di Stefania Rocco

La puntata dell’Isola dei famosi del 16 maggio si è conclusa con l’eliminazione definitiva di Clemente Russo. A dovere abbandonare la Palapa per approdare su Playa Sgamada, invece, è stato Blind, risultato essere il meno votato dal pubblico da casa. I naufraghi nominati che affronteranno il televoto nei prossimi giorni sono Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis.

Clemente Russo è l'eliminato della puntata del 16 maggio 2022, Blind deve abbandonare la Palapa

A dovere abbandonare definitivamente l’Isola dei famosi è stato Clemente Russo che ha lasciato il gioco a una settimana dall’eliminazione della moglie Laura Maddaloni. Già approdato su Playa Sgamada dopo la sua precedente eliminazione, il pugile ha terminato le occasioni a sua disposizione. Tra qualche giorno rientrerà in Italia e sarà presente in studio durante la prossima puntata. Tra i concorrenti al televoto questa settimana, invece, a dovere abbandonare la Palapa è stato Blind che approderà su Playa Sgamada in attesa del prossimo televoto.

Chi sono i concorrenti in nomination

Ad andare in nomination sono stati Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis. La prima a votare è stata Guendalina Tavassi che ha votato Mercedesz, seguita a sorpresa dal fratello Edoardo che ha ammesso: “Questa sera vi sorprenderò ma voto lei. È finita prima ancora di cominciare”. Anche Carmen Di Pietro ha votato Mercedesz, così come Nicolas Vaporidis. Marco Cucolo, invece, ha votato l’attore: “Non l’ho visto felice del mio rientro”. Mercedesz ha votato Guendalina: “Non mi aspettavo dicesse quelle cose su di me”. Lory Del Santo ha votato Nicolas. L’ultima a votare è Estefania: “Voto Nicolas per la sua falsità”. Luca Daffrè ha votato Mercedesz, Gennaro ha puntato su Guendalina. I leader Alessandro e Marialaura hanno mandato Nicolas al televoto con Mercedesz.

Cosa è successo nella puntata del 16 maggio de L'isola dei famosi 2022

La puntata dell’Isola dei famosi del 16 maggio 2022 è stata segnata dal naufragio delle “conquistadores”. Mercedesz Henger è stata allontanata da Edoardo Tavassi che l’ha accusata di avere finto interesse nei suoi confronti e, sul finire della puntata, l’ha perfino nominata. Anche Alessandro ha interrotto il flirt con Marialaura De Vitiis dopo avere ammesso di non provare alcun interesse romantico nei suoi confronti. Carmen Di Pietro ha ricevuto la sorpresa della figlia minore Carmelina. Infine, Laura Maddaloni ha raggiunto lo studio dell’Isola dove si è scontrata con l’opinionista Vladimir Luxuria. Sul finire, l'imperdibile caduta di Ilary Blasi.