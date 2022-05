Isola 2022, Carmen Di Pietro rivede la figlia e si commuove: “Ho tanta fame, Carmelina” Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro hanno rivisto Carmelina nel corso della puntata dell’Isola dei famosi del 16 maggio. Si è commossa la showgirl: “Ho fame, Carmelina”.

A cura di Stefania Rocco

Gli spettatori dell’Isola dei famosi 2022 hanno assistito all’emozionante incontro tra Carmen Di Pietro, il figlio Alessandro e la piccola Carmelina, rimasta in Italia insieme alla nonna e al suo papà. Tra i concorrenti più amati di questa edizione del reality show, la showgirl e il figlio hanno ricevuto l’abbraccio virtuale della ragazzina, arrivata in studio per incoraggiarli e invitarli a proseguire in questa esperienza senza perdere lo spirito che ha consentito loro di entrare nel cuore del pubblico.

Alessandro e Carmen Di Pietro ritrovano Carmelina

Carmen stava leggendo una favola appositamente “rivisitata” quando la Palapa si è riempita della voce di sua figlia. “Come stai, Carmelina? Io ha tanta fame”, ha detto Di Pietro commossa ma senza perdere la sua verve, provocando le risate del pubblico in studio. Ha trattenuto a stento l’emozione Alessandro, figlio di Carmen e fratello di Carmelina.

La famiglia di Carmen Di Pietro

La famiglia Di Pietro – Iannoni ha conquistato il pubblico dell’Isola dei famosi. A colpire gli spettatori sono state la simpatia di Carmen e l’educazione del figlio Alessandro, sempre ben disposto di fronte alle simpatiche stravaganze della madre. Carmelina è rimasta in Italia con il padre Giuseppe Iannoni e la nonna, cosa che ha destato qualche preoccupazione nella showgirl che, infatti, le ha chiesto: “Stai facendo disperare la nonna, vero?”. La giovane ha invitato madre e fratello a non mollare: “Andate avanti perché siete forti. Dovete arrivare più lontano possibile. Vi guardo ogni giorno. Mi mancate tantissimo. A casa tutto bene, con papà andiamo d’accordo. Non pensate a me e tu, mamma, non pensare alla fame”. Carmen ha chiesto quindi alla figlia se stesse studiando e ha poi spiegato: “Deve affrontare gli esami di terza media”. Il ritratto dolcissimo di una famiglia perbene diventata la beniamina del pubblico.