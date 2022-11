L’inviato di Storie Italiane infuriato, Eleonora Daniele lo riprende: “Non l’ho mai visto così” In un istituto di suore di Ischia si è verificato un presunto caso di violenze sui minori. Sul posto c’è l’inviato Vittorio Introcaso. Nel tentativo di riportare una testimonianza chiave, il giornalista perde le staffe e viene richiamato dalla conduttrice, che lo inviata a moderare i toni.

A cura di Giulia Turco

A Storie Italiane nella puntata di venerdì 18 novembre si affronta un caso di violenze aggravate su minori che si sarebbe verificato da parte di alcune suore di un istituto per l'infanzia. Siamo a Casamicciola, comune di Ischia, e sul posto per Rai 2 c'è l'inviato Vittorio Introcaso. Nel tentativo di riportare una testimonianza chiave per il servizio, il giornalista perde le staffe e viene richiamato dallo studio dalla conduttrice, che lo inviata a moderare i toni.

Il caso dei presunti maltrattamenti sui bambini dalle suore di Ischia

La Procura sta indagando su un caso che ha creato non poco fermento ad Ischia. Una delle suore dell'istituto in questione è stata arrestata, mentre nei confronti di altre tre è stato imposto il divieto di dimora in Campania. Il caos sarebbe scoppiato grazie alla testimonianza di una bambina di 9 anni che con il suo smartphone avrebbe filmato un episodio di violenze nei confronti di altri tre piccoli. Nonostante secondo i bambini le suore avessero l'abitudine di sequestrare i telefoni e cancellare eventuali video compromettenti, la bimba sarebbe riuscita a recuperare il filmato cancellato e mostrarlo alla madre. Da lì è scattata la denuncia.

Vittorio Introcaso perde le staffe per aver perso la sua testimone

L'inviato è davanti all'istituto, da dove si collega con lo studio di Storie Italiane. Aveva in programma di intervistare in diretta una donna, madre di una ragazzina che qualche anno fa ha raccontato di presunte violenze da parte delle suore. Dietro di lui, un gruppo di genitori che fanno resistenza e che al contrario vorrebbero difendere il nome dell'istituto. "La signora purtroppo è stata circondata e impaurita da queste persone, che l'hanno spinta a non parlare", spiega il giornalista. Eleonora Daniele è sconvolta dal caos generale della situazione. "Queste persone hanno influenzato la mia testimone che ora non vuole più parlare!", si sfoga Vittorio Introcaso. "È veramente arrabbiato", commentano dallo studio. "Abbassiamo i toni però", è costretta a riprenderlo Eleonora Daniele, mentre l'inviato sembra aver perso definitivamente il controllo.