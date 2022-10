“Bradford Back è scomparso da quando ha visto Sofia Giaele così vicina ad Antonino” Potrebbe essere in Italia da settimane, ma di lui nella casa del GFVip nemmeno l’ombra. Sembra che Bradford Back abbia preso male l’avvicinamento pericoloso tra Giaele ad Antonino Spinalbese e per questo abbia persino rinunciato a farle una sorpresa di compleanno.

A cura di Giulia Turco

Bradford Back il marito di Sofia Giaele non ci ha ancora messo la faccia. Da quando la concorrente ha raccontato del loro matrimonio aperto nell'ambito del Grande Fratello Vip, l'imprenditore americano è sempre rimasto nell'ombra. La cosa strana è che da qualche tempo si troverebbe in Italia. Lo dimostrano le foto di Chi che lo hanno pizzicato a Milano insieme ai collaboratori di Giaele.

Nessun regalo o sorpresa per Giaele da parte del marito

Tutto lasciava presagire che in una di queste puntate avremmo visto Bradford entrare finalmente nella casa. Eppure di lui neanche l'ombra, nonostante nel frattempo Giaele abbia festeggiato il suo 30esimo compleanno. La concorrente si aspettava una sorpresa dal marito, che non è mai arrivata. Intervistata da Gabriele Parpiglia a Casa Chi, la Tik Toker Samira Tramontana racconta di avere in saccoccia uno scoop: "Come sappiamo il marito di Giaele De Donà ha fatto una richiesta per il compleanno di lei. Voleva mandarle un elicottero e una frase che passava con l’aereo, una cosa grossa. Però non è successo niente", racconta. "Lui è praticamente scomparso da quando lei si è avvicinata molto con Antonino. Lei è l’ombra di Spinalbese e sta sempre con lui. Siamo sicuri che il marito ci sarà ancora per lei quando uscirà?".

Il marito di Giale infastidito dai suoi atteggiamenti con Antonino

Insomma, sembra che l'imprenditore sia rimasto parecchio infastidito dalle attenzioni che Giaele ha riservato ad Antonino Spinalbese nell'ultimo periodo. Dopo diverse avance e dopo aver confessato a chiare lettere di provare una forte attrazione fisica per lui, Giaele ha affronto vis à vis Antonino per mettere le cose in chiaro e spiegando di volere da lui nient'altro che un'amicizia. Il tentativo di salvare il salvabile nella sua relazione con Brad? Chi lo sa, fatto sta che Giaele è sempre stata ben consapevole delle ripercussioni che il suo "gioco" con Antonino potesse avere dei risvolti sul suo matrimonio.