Giaele al GFVip riceve la lettera di compleanno dal marito Brad, ma di lui ancora nessuna traccia Continua ad infittirsi il mistero dell’imprenditore Bradford Back, prima Oltre Oceano, poi avvistato a Milano. Ma di lui ancora nessuna traccia nella Casa. Per il compleanno di Giaele le fa recapitare un bigliettino di auguri.

A cura di Giulia Turco

Giaele ha ricevuto una sorpresa di compleanno da parte del marito Bradford Back, che le ha fatto recapitare un biglietto di auguri in confessionale. Nulla di speciale, considerando che la concorrente ha festeggiato nella Casa il suo 30esimo compleanno, ma soprattutto visto che l'imprenditore americano si trova in Italia. Lo hanno dimostrato le foto pubblicate da Chi pochi giorni prima. Come mai dunque non si è presentato personalmente dalla sua amata?

La lettera che Bradford Back ha fatto recapitare a Giaele

Parole che avrebbe potuto scrivere chiunque. Nulla di personale, nessuna dedica troppo studiata, nemmeno uno di quei video messaggi in cui si sarebbe potuta sentire per lo meno la sua voce. Giaele viene chiamata in confessionale a fine puntata, intorno all'1:00, ad attenderla non c'è altro che un misero bigliettino di auguri posato sulla poltrona.

Alla mia fantastica moglie, vorrei poter essere lì per dirti quanto sti amo e quanto mi manchi e per augurarti buon compleanno. Sei un dono prezioso di risate, di bellezza, di forza, di amicizia e di amore. Non so come sono stato così fortunato, sono solo grato di esserlo. È la mia mano che tieni e il mio cuore che possiedi ed è una vita bellissima grazie a te. Buon compleanno Giaele con tutto il mio amore, Bradford.

Lei ostenta commozione e torna in casa con la promessa di Alfonso: "Se fai la brava a fine serata ti faccio consegnare il regalo di Bradford, ok?".

Il mistero sul rapporto di Giaele e Bradford

Molte cose però non tornano e si ha come l'impressione che la vicenda di Sofia Giaele debba ancora rivelare dettagli importanti. Che Bradford Back sia volato in Italia è cosa certa: lo dimostrano gli scatti del settimanale Chi che, a pochi giorni dalla puntata, hanno raccontato del viaggio dell'imprenditore in Italia. Al momento sarebbe a Milano, dove è stato visto intrattenersi in chiacchiere confidenziali con Rossella Di Pierro, la responsabile marketing della società di Management della stessa Giaele. Se si trova qui a discutere di lavoro, perché allora sta dilatando l'attesa per un suo possibile ingresso nella Casa?