Giaele De Donà: “Se non fossi sposata ci avrei provato con Antonino, per questo gli sto lontano” Giaele De Donà confessa a Charlie Gnocchi di essere attratta da Antonino Spinalbese e di essere sicura che l’interesse sia ricambiato. L’influencer, però, si è sempre trattenuta per non fare del male a chi la guarda da fuori.

A cura di Ilaria Costabile

Emergono confessioni interessanti durante la permanenza dei gieffini nella casa più spiata d'Italia, dopo alcune settimane, ormai, le simpatie sono più che consolidate e diventa difficile nasconderle. Ed ecco, infatti, che Giaele De Donà parlando con Charlie Gnocchi confessa di essere attratta da Antonino Spinalbese, ma di frenarsi perché è sposata e non vuole far soffrire la sua famiglia che la guarda casa.

La confessione di Giaele De Donà su Spinalbese

Quando tra due persone c'è feeling è difficile nasconderlo, ed è quanto viene fuori dalla lunga chiacchierata tra l'influencer e lo speaker che sottolinea come abbia già notato quanto tra lei e l'ex di Belen Rodriguez ci sia una complicità che va oltre una semplice amicizia, e anche i due ci avevano già scherzato su. "Ti assicuro che con Antonino io l'ho sempre detto, se non fossi sposata, se fossi entrata qui da single, io e Antonino, a me lui piace come persona, ma per quello cerco di stargli troppo vicino, sono la prima che si allontana" rivela la gieffina che poi aggiunge: "Ma sono sicura che anche per lui è uguale". I due, poi, si trovano a fare un paragone con il rapporto tra Ginevra e Antonino, mettendo in evidenza come il loro cercarsi fosse diverso dall'attrazione nata con Giaele, un'ipotesi confermata anche da Spinalbese che ha rivelato di non provare nulla per la Lamborghini.

Charlie Gnocchi stuzzica Giaele

Charlie Gnocchi, però, non lascia la presa e continua a parlare di quanto sia evidente che Giaele e Spinalbese si piacciano: "Vedo un qualche cosa di quasi filmico. Antonino perché è un bellissimo ragazzo, fuori e dentro, perché io ho visto la vostra partita a biliardo sembra quasi un film, se io avessi avuto la telecamera avrei detto questo è il film di Giaele e Antonino". Lo speaker, davanti al silenzio assenso dell'influencer, poi, la provoca dicendo: "Si è molto tenuto e tu idem. Perché non provate a fare un ballo?". La gieffina scoppia a ridere e spiega le sue ragioni: