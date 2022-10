GFVip, Giaele De Donà confessa: “Antonino ci ha provato con me” poi ritratta Sofia Giaele De Donà commenta l’avvicinamento di Antonino Spinalbese durante la festa della scorsa sera. L’influencer, però, si affretta a precisare che si è trattato solo di uno scherzo, lasciando il dubbio che qualcosa possa essere successo davvero.

Le giornate passano lente nella casa del Grande Fratello Vip, e i gieffini tra loro provano ad allentare questi giorni pieni di tensione scherzando e facendosi beffe l'uno dell'altro. Ed è così che durante un momento di convivialità Sofia Giaele De Donà fa girare una voce su Antonino Spinalbese, per poi ritrattare quanto detto e specificare che stava solo scherzando.

Le schermaglie tra Antonino Spinalbese e Sofia Giaele

"Sei sicura di ricordarti tutto, proprio tutto quello che è successo ieri sera?" chiede Antonino Spinalbese alla sua dirimpettaia di tavolo, Sofia Giaele, che ha accanto Antonella Fiordelisi che li guarda un po' interdetta, chiedendosi di cosa i due stessero parlando. L'influencer in un primo momento risponde a Spinalbese dicendogli: "Sì, certo che mi ricordo", poi su insistenza della modella afferma: "Antonino ieri sera ci ha provato con me". Neanche il tempo di dirlo che la voce si è già sparsa per il tavolo, generando la curiosità dei commensali. Sofia, però, si affretta a rimangiarsi ciò che ha detto: "Stavo scherzando, non è vero" e l'ex di Belen Rodriguez ribatte: "Ah beh già è una fake news? Io non confermo, né smentisco come ho sempre fatto" chiude lapidario, lasciando il dubbio che qualcosa sia potuto succedere davvero.

L'interesse di Antonino per Ginevra Lamborghini

Non sarebbe da escludere un'ipotetica simpatia dell'hairstylist nei confronti dell'influencer, anche se da quanto era stato ripreso dalle telecamere della casa, sembrava che Spinalbese fosse più attratto da Ginevra Lamborghini, con la quale si era venuto a creare un rapporto di complicità piuttosto intenso. Sguardi, abbracci, confessioni e tanto di hashtag a supportare la ship creato appositamente su Twitter, avevano avvalorato l'ipotesi di un avvicinamento tra i due, di cui si era parlato anche in puntata, senza però entrare nei dettagli di un qualcosa che, in fin dei conti, non ha avuto il tempo di crescere.