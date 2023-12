L’inviato Danilo Lupo lascia il programma di Nunzia De Girolamo: “La Rai non l’ha aiutata” L’inviato di Avanti Popolo Danilo Lupo annuncia sui social il suo addio al programma: “Grato a Nunzia De Girolamo per avermi voluto con forza e cocciutaggine”. Non è ancora chiaro se il programma di Rai3 proseguirà a gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il destino di Avanti Popolo non è ancora chiaro ma il talk del martedì sera di Rai3 perde un pezzo importante. Il programma di Nunzia De Girolamo, su cui pende da settimane la spada di Damocle della chiusura anticipata per ascolti non soddisfacenti, dovrà certamente fare a meno dell'inviato Danilo Lupo, che ha annunciato attraverso un post sui social la separazione dal programma.

L'addio ad Avanti Popolo di Danilo Lupo

Partendo dal racconto di un caso analogo della sua carriera accaduto più di dieci anni fa, Lupo, che negli anni scorsi si era fatto notare per i molti approfondimenti realizzati a Non è l'Arena di Massimo Giletti, annuncia la decisione così: "giovedì scorso ho lasciato Avanti Popolo, la trasmissione di Rai 3 dove ho iniziato a lavorare quattro mesi fa, carico di entusiasmo. Che mi ha pagato bene e valorizzato, facendo di me un inviato di punta nella prima serata della tv di stato.Ma che mi rende infelice". Quindi aggiunge:

Io sono grato a Nunzia De Girolamo per avermi voluto con forza e cocciutaggine; credo che abbia trovato un vento contrario alla sua navigazione; non mi sfugge che lei (e chi per lei) abbia fatto degli errori, com'è umano e comprensibile, ma noto anche che si è trovata davanti un plotone di esecuzione più che una critica equanime; e mi pare che il modo in cui è gestita la Rai non l'abbia aiutata. In ogni caso io, parte di quel programma, mi prendo la mia fetta di responsabilità: quegli errori sono anche miei. Ma errare è umano, perseverare no.

Lupo ringrazia colleghi, produzione e anche la Rai, se pure con un pizzico di amarezza, definendola una "grande azienda che però in questa mia esperienza non ha dimostrato le stesse caratteristiche. Mi dispiace lasciare i tanti colleghi che stimo: le nuove conoscenze che ho trovato in questa trasmissione e soprattutto i "reduci" della chiusura di Non è l'Arena che avevo ritrovato qui. Professionisti formidabili, che si meritavano di meglio".

Incerto il futuro del programma di Nunzia De Girolamo

Non ha annunci specifici sul suo futuro, Lupo dichiara di non avere altri accordi per il futuro e di intendere rimettersi in mare. Il suo messaggio poò essere letto come un segnale del clima che si respira nel programma di Rai3 chiamato a sostituire Berlinguer e Cartabianca, passato nel frattempo sulle reti Mediaset. Un esperimento, il programma di Nunzia De Girolamo, che ha fatto molto fatica ad ingranare, al netto di operazioni controverse nelle prime puntate come quella di ospitare Fabrizio Corona per parlare del caso calcioscommesse. Tuttavia, al momento, nessuno è stato in grado di chiarire con certezza se Avanti popolo riprenderà la messa in onda a gennaio o meno.