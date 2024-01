Riparte Avanti Popolo: Nunzia De Girolamo torna in onda stasera dopo le voci di chiusura anticipata Torna in onda Avanti Popolo questa sera, martedì 9 gennaio 2024, dalle 21.20 su Rai 3. Nunzia De Girolamo riparte con il suo show dopo le voci che parlavano di chiusura anticipata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Riparte Avanti popolo, lo show di Nunzia De Girolamo in programma per questa sera, martedì 9 gennaio 2024, su Rai 3 dalle 21.20. Il ritorno della conduttrice in prima serata è stato annunciato dall'ufficio stampa Rai a seguito delle notizie circolate prima di Natale che vedevano la sospensione anticipata del programma.

Riparte Avanti Popolo dopo le indiscrezioni sulla chiusura anticipata

La notizia della ripartenza di Avanti Popolo arriva dopo le indiscrezioni circolate lo scorso novembre che parlavano di una chiusura anticipata di Avanti popolo. Il Corriere rendeva pubblica la presunta sospensione decisa dopo i risultati deludenti in termini di ascolti di un programma inserito per sostituire Cartabianca di Bianca Berlinguer, passato nel frattempo sulle reti Mediaset. Dietro tale decisione, si vociferava, anche i costi elevati per ogni puntata: La Repubblica, a metà dicembre, fece sapere che la Rai aveva infatti deciso di tagliare il budget del programma del 30 %. Dopo l'addio dell'inviato Danilo Lupo, la Rai avrebbe deciso di dare fiducia a Nunzia De Girolamo, pronta a tornare in onda stasera.

Le anticipazioni della puntata di Avanti Popolo stasera

La puntata di Avanti Popolo in programma per stasera, martedì 9 gennaio 2024, su Rai3 dalle 21.20, si aprirà con un'intervista a Matteo Renzi per commentare l'attuale scenario politico in Italia. Il dibattito sulla politica proseguirà con Simona Bonafè (PD), il condirettore di Libero Pietro Senaldi e il giornalista Maurizio Mannoni: si parlerà delle prossime Europee, dei casi Pozzolo e Verdini. La conduttrice lascerà spazio al caso Ferragni-Balocco e sul tema interverranno diversi ospiti tra cui Alba Parietti, lo scrittore Fulvio Abbate, il linguista filologo e docente di comunicazione efficace Alberto Castelvecchi, l’influencer Ellen Ellis e, in collegamento da Milano, il direttore editoriale del Giornale Vittorio Feltri.

