Chiude “Avanti Popolo” di Nunzia De Girolamo su Rai3, il programma non andrà più in onda Si ferma “Avanti Popolo”, il talk condotto da Nunzia De Girolamo su Rai3 ogni martedì sera. Il programma va incontro a una chiusura anticipata e non andrà più in onda. Due i motivi principali: gli ascolti e i costi troppo elevati per ogni puntata.

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Avanti Popolo non proseguirà. Il talk condotto da Nunzia De Girolamo, trasmesso in prima serata su Rai3 ogni martedì, non andrà più in onda. Stando a quanto fa sapere il Corriere della Sera, sarebbero diverse le motivazioni che hanno portato l'azienda verso questa decisione. La conduttrice potrebbe tornare a essere il volto di Ciao Maschio, in seconda serata su Rai1.

I motivi della chiusura anticipata di Avanti Popolo

Stando a quanto si apprende, il destino del programma è ormai deciso: una chiusura anticipata. Avanti Popolo, quindi, non sarà presente nei palinsesti invernali della Rai e non proseguirà fino a maggio, come inizialmente stabilito. Il talk condotto dall'ex ministra del governo Enrico Letta era stato inserito per sostituire Cartabianca dopo l'addio di Bianca Berlinguer. Un esperimento che però non ha dato i risultati sperati e si è rivelato fallimentare. Due sono le motivazioni principali: gli ascolti e i costi di ogni puntata. Questo significa che il talk non ha raggiunto il numero di spettatori sperato e richiedeva anche una somma di denaro troppo elevata per la realizzazione (si parla di oltre 200mila euro a puntata con la produzione esterna di Fermantle).

Cosa condurrà ora Nunzia De Girolamo

Non è ancora certo quale sarà il destino di Nunzia De Girolamo dopo la chiusura di Avanti Popolo, ma è probabile che si parli di un ritorno alla trasmissione Ciao Maschio, in onda in seconda serata su Rai1 ogni sabato sera. Una serie di interviste a personaggi esclusivamente maschili, pronti a mettersi a nudo e a raccontare le loro storie. Un format completamente diverso da quello appena concluso di Avanti Popolo, in cui il protagonista indiscusso era il popolo, rappresentato da una platea di 100 persone di età e provenienza diverse, donne e uomini, giovani e non, appartenenti a tutte le classi e categorie sociali, ciascuno con la propria idea politica e la propria visione del mondo.