Nunzia De Girolamo al capolinea: "Avanti Popolo chiude dopo Sanremo" Il talk show di Rai3 di Nunzia De Girolamo avrebbe le ore contate. Stando a quanto riporta Dagospia, Avanti Popolo durerà fino alla fine di gennaio, per poi chiudere definitivamente dopo Sanremo.

A cura di Andrea Parrella

Il destino di Avanti Popolo, il talk show di Rai3 di Nunzia De Girolamo, pare segnato. Il talk show condotto dall'ex ministro, partito lo scorso autunno e in netta difficoltà di ascolti sin dalla prima puntata, sarebbe destinato alla chiusura definitiva. A riportarlo è Dagospia, secondo cui la trasmissione si fermerà definitivamente dopo la pausa sanremese.

Gli ascolti di Avanti Popolo

La trasmissione, che era stata chiamata a sostituire Cartabianca dopo il passaggio a Mediaset di Bianca Berlinguer, era stata già messa in discussione prima di Natale, per poi essere confermata anche a gennaio. Tuttavia i risultati di questa ripartenza non aiutano Nunzia De Girolamo, visto che lo scorso martedì erano stati appena 431.000 gli spettatori, pari al 2,5% di share, risultato triplicato dalla stessa Bianca Berlinguer, che si era assestata al 5,9% di share, quadruplicato da diMartedì di Giovanni Floris con l'8,2% di share. Numeri che renderebbero quasi inevitabile la chiusura del programma a partire da febbraio, per quanto al momento non sia chiaro chi e con quale programma possa sostituire la trasmissione.

Le voci di stop prima di Natale

La notizia della ripartenza di Avanti Popolo dopo Natale era arrivata dopo le indiscrezioni circolate lo scorso novembre che parlavano di una chiusura anticipata della trasmissione. Il Corriere rendeva pubblica la presunta sospensione decisa dopo i risultati deludenti in termini di ascolti di un programma inserito in palinsesto proprio allo scopo di colmare l'assenza di Bianca Berlinguer, nel frattempo passata a Rete 4 dove ha replicato la stessa impostazione con È sempre Cartabianca. Dietro tale decisione, si vociferava, anche i costi elevati per ogni puntata: La Repubblica, a metà dicembre, faceva sapere che la Rai aveva infatti deciso di tagliare il budget del programma del 30 %. Proprio prima di Natale c'era stato anche l'addio dell'inviato Danilo Lupo, che pareva essere un segnale chiaro di chiusura prima che venisse deciso un tentativo di ripartenza.