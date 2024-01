Avanti Popolo chiude, Nunzia De Girolamo: “Abbiamo lavorato tra polemiche e grandi difficoltà” L’ultima puntata di Avanti Popolo è andata in onda martedì 30 gennaio. Il saluto della conduttrice Nunzia De Girolamo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

L'ultima puntata di Avanti Popolo è andata in onda martedì 30 gennaio su Rai3. Il programma condotto da Nunzia De Girolamo non è stato riconfermato dalla Rai. La conduttrice, in chiusura, ha ringraziato il suo gruppo di lavoro e gli spettatori che l'hanno accompagnata in questo viaggio durato quindici puntate.

Le parole di Nunzia De Girolamo nell'ultima puntata di Avanti Popolo

Tra gli ospiti dell'ultima puntata di Avanti Popolo anche Beppe Vessicchio in uno spazio dedicato al Festival di Sanremo. Il direttore d'orchestra, dopo una domanda fatta in chiusura di puntata, ha rimarcato come stessero già scorrendo i titoli di coda. La conduttrice, tuttavia, ha ritenuto opportuno prendersi il suo tempo: "Sono all'ultima puntata, posso sforare, mi perdonerà Mario Orfeo". Poi, ha salutato il pubblico: "Il mio Festival di Avanti Popolo finisce qui. Si conclude questo viaggio di spensieratezza, di bellezza, di arte".

Difficoltà e polemiche nel viaggio di Avanti popolo

Nunzia De Girolamo ha continuato il suo discorso: "Ringrazio chi ci ha seguito in queste quindici puntate. Ringrazio molto chi ha lavorato al mio fianco. Non farò nomi, non nominerò nessuno, altrimenti non finirò mai. Però lo abbiamo fatto tra le polemiche e le grandi difficoltà, quindi il ringraziamento è doppio per tutti. E a voi, arrivederci e a presto". Lo scorso dicembre, le parole di Danilo Lupo. L'inviato, in un post in cui annunciava il suo addio al programma Avanti Popolo, aveva difeso Nunzia De Girolamo:

Credo che abbia trovato un vento contrario alla sua navigazione; non mi sfugge che lei (e chi per lei) abbia fatto degli errori, com'è umano e comprensibile, ma noto anche che si è trovata davanti un plotone di esecuzione più che una critica equanime; e mi pare che il modo in cui è gestita la Rai non l'abbia aiutata.