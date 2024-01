C’è posta per te 2024, le storie e i video della puntata di sabato 13 gennaio Le storie di C’è posta per te, people show condotto da Maria De Filippi, nella puntata di sabato 13 gennaio 2024. Ospiti in studio gli attori della soap opera Terra Amara Murat Ünalmis (Demir), Melike Ipek Yalova (Mujgan) e Uğur Güneş (Ylmaz) e il conduttore Paolo Bonolis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su C'è posta per te 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sabato 13 gennaio è andata in onda la prima puntata della stagione 2024 di C'è posta per te, il people show del sabato sera di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Ospiti della puntata sono stati gli attori di Terra Amara, fortunata soap opera della rete, Murat Ünalmis (Demir), Melike Ipek Yalova (Mujgan) e Uğur Güneş (Ylmaz) e il conduttore Paolo Bonolis. Diverse e intense le storie raccontate al pubblico della trasmissione: dalle consuete sorprese ai contrasti familiari nei quali la padrona di casa ha provato a inserirsi nel ruolo di mediatrice.

La storia di nonna Giuseppina e delle nipoti Adriana e Joselita

Adriana e Joselita hanno invitato gli attori della soap opera Terra Amara per fare una sorpresa a nonna Giuseppina, provata dalla morte del marito e compagno di vita, scomparso tre anni fa. Sono stati proprio i nonni a prendersi cura di entrambe le nipoti, a crescerle insieme ai loro genitori. Adriana, in particolare, si è detta pentita e addolorata per avere rivolto a Giuseppina parole ingiuste dopo la scomparsa del nonno. "È colpa vostra se è morto", aveva detto alla nonna e ai suoi genitori, fuori di sé dal dolore provocatole dalla morte dell'uomo. Ma nonna Giuseppina ha saputo tendere la mano a entrambe le sue nipoti, pronta a mettere da parte ogni motivi di contrasto. Commovente l'espressione di sorpresa che le si è dipinta sul volto dopo avere visto gli attori della soap scendere per lei le scale dello studio. Esilarante, invece, l'attenzione che nonna Giuseppina ha riservato ai due attori della soap. "È vivo, è vivo", ha ripetuto abbracciando l'attore che interpreta Yilmaz, personaggio di Terra Amara uscito di scena in seguito alla sua morte.

Gli attori di Terra Amara a C'è posta per te

La storia di Giuseppe e Antonia, rifiutati dalle figlie

La seconda storia è quella di Giuseppe e Antonia che chiedono il supporto di C'è posta per te per recuperare il rapporto con le figlie Maddalena e Francesca. Entrambe si sono trasferite in Germania insieme ai rispettivi mariti e hanno troncato il rapporto con i genitori, accusandoli di non averle sostenute economicamente e di avere, in generale, prestato scarsa attenzione al loro benessere. La storia sembra prendere una brutta piega quando Cristian, marito di Francesca, accusa il suocero di essere venuto in trasmissione solo per fare show. "Mi spiace che le mie figlie gli consentano di parlare in questo modo", si inalbera l'uomo. Maria De Filippi lo riporta alla calma e le figlie decidono di aprire la busta ma è evidente che i contrasti non siano superati.

Santino chiude con la madre Deborah: aveva lasciato il marito perché innamorata di un altro

La terza storia è quella di Deborah che chiede il supporto di C'è posta per te per recuperare il rapporto con il figlio Santino che ha smesso di parlarle dopo la decisione della donna di lasciare il marito, con il quale non era felice, perché innamorata di un altro uomo. Deborah ha due figli ma mentre Santino ha smesso di parlare, Naomi mantiene con la madre un ottimo rapporto. Deborah ha tentato in ogni modo di recuperare il rapporto con il figlio: gli scrive costantemente al cellulare ma il giovane non legge i messaggi. "Ho silenziato le notifiche e archiviato la chat", ha svelato. A infastidire Santino non è solo il fatto che la madre abbia deciso di intraprendere una nuova storia d'amore ma anche che l'uomo al quale si è legata sia più giovane di lei di 10 anni. De Filippi supera le resistente di Santino una a una, finché non resta una sola condizione: che Deborah non presenti al figlio il suo nuovo compagno. Strappata la promessa, il ragazzo decide di aprire la busta.

Rosa non accetta che la figlia stia con una donna, la reazione omofoba: "Quella non la saluto"

L'ostinazione omofoba di Rosa che ha smesso di parlare con la figlia dopo avere scoperto che ama una donna. Luana chiama C'è posta per te per tentare di recuperare il rapporto con la madre. Accanto a lei c'è la compagna Damilka. Quando Rosa entra in studio si rifiuta ostinatamente di guardare la donna, sostiene le abbia rubato l'amore della figlia, che l'abbia trascinata. Inutili i tentativi di Maria De Filippi di farla ragionare. "Chiamatemi cattiva, chiamatemi come volete ma io quella non la saluto", è la netta chiusura di Rosa. Damilka accetta quindi di mettersi a lato dello studio per consentire a Luana di riabbracciare la madre. L'unica nota positiva è rappresentata dal papà di Luana che da lontano saluta Damilka. L'uomo non ha mai smesso di frequentare la figlia e ha già conosciuto la sua compagna.

Raffaela ringrazia i fratelli che l'hanno cresciuta dopo la morte dei genitori

Raffaela è la protagonista dell'ultima storia della serata. Convoca in studio entrambi i suoi fratelli, Maria e Vincenzo, per ringraziarli di essersi presi cura di lei dopo la morte dei genitori, scomparsi entrambi nel giro di un anno. A sostenerla in studio c'è Paolo Bonolis che prova a sdrammatizzare. Prima con un regalo ai due generosi fratelli, poi conducendo in studio il giovane Ciro, compagno di Raffaela. Il conduttore legge in studio una lista di qualità del ragazzo obbligandolo a pronunciare la frase "Esatto, è così" dopo ogni voce.