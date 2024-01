“Ha veramente capito che ha sbagliato?”, il figlio siciliano perdona la mamma ma fa arrabbiare il pubblico Il figlio non accetta che la madre possa rifarsi una vita. La perdona con una frase choc: “Ha veramente capito che ha sbagliato?”. Il pubblico in studio e a casa rumoreggia: “Lo stereotipo del classico siciliano”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella prima puntata di C'è posta per te 2024 la storia di Deborah e di suo figlio Santino. Una storia che ha fatto discutere sia il pubblico presente in studio, che quello a casa. Sui social network, la storia è diventata virale perché in qualche modo ha rappresentato il luogo comune del figlio siciliano geloso della madre. La premessa: Deborah ha due figli, Santino e Noemi. Con Noemi va tutto bene, ma con Santino no. Lui quando la incontra per strada le gira la faccia. L'ex moglie dell'attuale compagno di Deborah va sotto casa di Deborah, che è separata dal marito, e urla che lei le aveva rubato il marito, sebbene il suo attuale compagno fosse separato da un anno. Insomma, uno scandalo classico. Ma Deborah aveva raccontato ai suoi due figli della storia, ma il suo ex marito no, che scopre in quel momento che lei aveva un altro uomo. A quel punto, l'ex marito la caccia da quella casa dove vivrà con Santino, che non ha più voluto vedere la madre.

Il racconto del figlio

Deborah vuole chiedere scusa al figlio: "Non stavo bene con papà ma non sto bene neanche adesso, senza di te". Santino è un ragazzo molto semplice, ripete molto spesso "non lo metto in dubbio" e si vede già dal taglio di capelli da bravo ragazzo che alla fine aprirà la busta e correrà ad abbracciare la madre. Anche perché, questo va sottolineato, nel racconto che viene fatto anche da Maria De Filippi si evince un figlio che, nonostante le sue posizioni ferme, se ne approfitta di tutti i ‘benefit': tra panni stirati, stanze pulite nella casa dove vive insieme al padre. Quando prova a fare il duro, infatti, il pubblico rumoreggia. Anche sui social, la storia è diventata un caso: "Santino, classico figlio ratto che non accetta che la madre possa rifarsi una vita". E ancora: "Santino è il maranza siciliano palese".

"Ha veramente capito che ha sbagliato?"

La frase che forse supera l'infinito e oltre però è quella detta appena prima di aprire la busta, davanti a una sgomenta Maria De Filippi, che pure s'era messa d'impegno per far capire al giovanotto messinese che in fondo era lecito per la madre ricostruire la sua vita affettiva dopo che proprio il padre gliel'aveva moderatamente distrutta. La frase è questa: "Ha veramente capito che ha sbagliato?". Alla fine, Santino apre la busta a condizione che la madre non gli presenti mai il nuovo compagno. Cose turche, più che siciliane, e purtroppo non sono soap.