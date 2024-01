C’è posta per te, Raffaela ringrazia i fratelli che l’hanno cresciuta dopo la perdita dei genitori A C’è posta per te la storia di Raffaela, Maria e Vincenzo che hanno perso entrambi i genitori in meno di un anno. I due maggiori si sono presi cura della minore che, per ringraziarli, ha voluto che per loro in studio ci fosse Paolo Bonolis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Paolo Bonolis entra in studio per la quinta storia di C’è posta per te. Raffaela intende ringraziare i suoi fratelli che si sono presi cura di lei fin da quando era bambina, crescendola dopo la morte dei suoi genitori. Proveniente da una famiglia umile ma felice, con pochi soldi ma altrettante poche liti. Nel 2017 il padre ritrova lavoro, la situazione economica comincia a migliorare ma si sente male e muore di infarto. Nell’agosto successivo, la madre comincia a lamentare un forte mal di stomaco, viene ricoverata e muore in ospedale.. La sorella Maria si occupa di lei a partire da quel momento come se fosse una madre. Il fratello Vincenzo si comporta da padre, è a lui che racconta le sue pene d’amore.

Raffaela ringrazia i genitori: “So che mi hanno lasciato voi in dono”

Quando i fratelli entrano in studio, Raffaela prova a ringraziarli: “Siamo diventati orfani presto. Subito dopo la morte di papà, abbiamo perso la nostra mamma. Voi, oltre a questo peso, ne avete ricevuto un altro: quello di avere una figlia in più che sono io. Ormai sono sei anni che vi svegliate al mattino con un pensiero in più e io ci sto male. Parlo con mamma e papà e li ringrazio per avermi lasciato voi in dono”. Raffaela sente di essere un peso ma entrambi i fratelli scuotono la testa, l’affetto tra loro è evidente.

Paolo Bonolis mattatore nello studio di C’è posta per te

Paolo Bonolis scende le scale dello studio per conoscere Maria e Vincenzo e fin da subito prova a metterli a suo agio: “La vicenda è difficile da sostenersi. Due genitori giovani che hanno vissuto insieme a voi una situazione difficile. Ma vi hanno lasciato un’eredità che non c’è PIL che possa distruggere: l’amore di una famiglia. Raffaela ha detto che da adesso comincia a fare da sola, si dà da fare”. "Lei si dà da fare”, la difende immediatamente Maria. Bonolis regala ai due una lampa a forma di luna e poi chiede al pubblico seduto dietro di lui di girarsi di spalle. “Questi qua dietro lavorano con Signorini. Impiccioni! Questo è un pensiero mio che potrebbe tornarvi utile”, continua, senza svelare il tipo di regalo fatto ai fratelli di Raffaela. Quindi si alza e aggiunge che tornerà con un’altra sorpresa: si tratta del fidanzato di Raffaela, Ciro, presentato ai fratelli di fronte al pubblico di C’è posta per te. Quindi legge una lista di qualità del giovane e, al termine di ogni voce della lista, lo obbliga a rispondere: “Esatto, è così”. “Raffaela, tu non devi mai sentirti un peso perché sei la nostra sorellina e noi ci prenderemo sempre cura di te”, conclude Maria prima che i tra fratelli si abbraccino.