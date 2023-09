Letizia Petris del GF: “Mio padre morto di leucemia, sarebbe orgoglioso di vedermi resistere”

Letizia Petris, concorrente del Grande Fratello, ricorda la scomparsa del padre Osvaldo, morto di leucemia anni prima del suo ingresso nella Casa di Cinecittà. Nella puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini andata in onda giovedì 28 settembre, Letizia ha raccontato la scomparsa del genitore, scomparso troppo velocemente perché entrambi potessero rendersi conto che quelli sarebbero stati gli ultimi momenti insieme.

Letizia aveva già raccontato di essere cresciuta a San Patrignano, comunità all’interno della quale i suoi genitori si erano conosciuto: “La mia vita è una serie tv. Mio padre e mia madre erano tossicodipendenti. Sono entrati a San Patrignano per disintossicarsi. Si sono innamorati e hanno avuto me che sono arrivata in quel contesto. Sono stata chiusa in comunità”. Letizia racconta che il rapporto con la madre è diventato ancora più stretto dopo la dolorosa scomparsa del padre:

Oggi mia madre è la mia migliore amica. Abbiamo recuperato il nostro rapporto quando è mancato papà. Di lui è impossibile dimenticarsi. Mi manca, sembra che la nostalgia non vada mai via. È iniziato tutto da una febbre. È entrato in ospedale e mia madre mi ha detto che aveva la leucemia. Il 25 dicembre, dopo pochi giorni dal ricovero, lo abbiamo messo in coma farmacologico. Non ricordo più la sua voce. Non ho avuto la possibilità di godermi i momenti con lui perché non sapevo quanto veloce stessero andando le cose. Gli ripetevo che non doveva morire perché doveva portarmi all’altare. È stato tutta la mia vita. Mentre era all’ospedale imbottito di medicine, continuava a dirmi che ero bellissima, che non aveva mai visto una donna più bella. Fino all’ultimo secondo è rimasto mio padre. Credo sia molto orgoglioso di me perché nonostante tutto ho tentato di continuare a respirare. Devo vivere la vita al massimo. Fuori da qua ci sono tante persone arrabbiate con i propri padri. E poi ci sono io che non vorrei altro che fosse qui.