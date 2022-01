Le prime parole di Manuel fuori dal GFVip sono per Lulù: “Sarà impossibile colmare questo vuoto” Le prime parole di Manuel Bortuzzo fuori la casa del GFVip, una volta ripreso il telefono sono per Lulù Selassiè. L’atleta le dichiara tutto il suo amore: “Sei vita Lulù, la mia” scrive su Instagram.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Manuel Bortuzzo ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip. L'atleta, dopo più di quattro mesi di permanenza nel reality show di Canale 5, ha deciso di tornare alla sua vita di sempre, anche per questioni di salute come anticipato dal padre Franco, prima dell'abbandono definitivo della trasmissione. Una volta ripreso in mano il suo telefono, però, le prime parole che condivide sono per Lulù Selassiè. Il loro non è stato un rapporto idilliaco, ma è cresciuto nel tempo, si è rafforzato, ed è diventato qualcosa di vero e potente, come scrive anche l'ex gieffino pubblicando gli scatti del loro ultimo abbraccio.

Le parole d'amore di Manuel Bortuzzo

Un breve messaggio sui social con il quale condividere il suo stato d'animo, ma soprattutto gridare al mondo i suoi sentimenti per una ragazza che, nonostante alcuni momenti di difficoltà e di incomprensione tra loro, è stata in grado di stargli accanto, di sostenerlo, proteggerlo, accrescendo ancor di più il legame che si è venuto a creare in questo lungo percorso affrontato insieme. Ed è ringraziandola, ma anche ricordando gli attimi più belli che Manuel Bortuzzo, dichiara tutto il suo amore alla fragile Lulù:

Sono qui con il telefono in mano da non so neanche quanto a cercare le parole giuste da scrivere e non le trovo, forse non le voglio trovare? Forse vorrei solo dirti grazie, dirti che ti amo e che mi manchi già da morire

Cosa siamo stati? Di tutto.. nel bene e nel male quello che conta è che siamo stati veri.

Sarà impossibile colmare il vuoto che ho dentro, quello spazio dentro me che solo tu riempi così bene.. ascolterò questo silenzio e in lui troverò i nostri ricordi le nostre parole nel quale rivivere il nostro mondo.

Sei vita Lulú, la mia.

Gli ultimi giorni insieme

Di lettera, in realtà, l'ex gieffino ne aveva scritta un'altra ben più lunga e corposa che ha lasciato nella casa più spiata d'Italia, in modo che la sua metà potesse custodirla gelosamente. Nelle ultime ore che hanno preceduto il loro saluto, i due sono stati più uniti che mai, hanno trascorso giornate a fare progetti, ad immaginare il loro futuro una volta finito il reality e si sono promessi amore puro e sincero, anche fuori dalle mura di Cinecittà, come durante l'ultima notte trascorsa insieme in cui Lulù ha letto a Manuel una lettera scritta di suo pugno in cui gli raccontava quanto importante fosse stato il loro incontro per lei.