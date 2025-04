Le parole di Diego Bianchi per Valentina Del Re: “Una puntata difficile, ma questa donna ci ha dato tanta forza”

La puntata di Propaganda Live di venerdì 11 aprile 2025 si è aperta all'insegna del ricordo di Valentina Del Re, la violinista scomparsa a 44 anni dopo una lunga malattia e parte integrante del cast della trasmissione. Diego Bianchi ha rivolto a lei un omaggio, sottolineando quanto affrontare la messa in onda, con un'enorme tristezza nel cuore per la sua assenza, sia stato complicato.

Lo dice chiaramente Zoro: "È stata una puntata difficile da fare, l’abbiamo fatta", ma poi aggiunge un ulteriore pensiero per ricordare con affetto la scomparsa di un'artista che era ormai parte integrante del programma: "siamo arrivati fin qui anche grazie, e soprattutto, a questa donna che ci ha dato tanta forza, e tanta ce ne darà ancora: Valentina Del Re". A corredo di queste parole un video di una delle tante esibizioni della violinista che con la sua bravura accompagnava gli altri artisti che contribuivano agli intermezzi musicali di Propaganda, ma il suono di quel violino per gli spettatori del noto contenitore di La7, resterà indelebile.

Valentina Del Re è scomparsa all'età di 44 dopo una lunga malattia. Era una violinista poliedrica e appassionata. La musica da una passione è diventata poi una ragione di vita, fu la prima a partecipare alla Roma Tre Orchestra, prima orchestra universitaria nata a Roma e nel Lazio allo scopo di diffondere la cultura musicale tra le nuove generazioni. Dopo vari esperienze, era poi entrata nell'orchestra del noto programma di La7 e il cast di Propaganda, nelle scorse ore la ricorda con affetto:

Non esiste un modo semplice per dirlo. La nostra Valentina ci ha lasciato, ed è un dolore enorme. Perché lei era una di noi, con un amore immenso per la musica e per la vita. Il nostro abbraccio va alla sua famiglia, a Emiliano, ai suoi adorati canetti. Buon viaggio Vale, ci mancherai tantissimo. Grazie per tutto quello che ci hai dato e per la forza che hai avuto, fino all’ultimo. Non ti dimenticheremo mai. Con amore, tutta la tua famiglia di Propaganda Live.