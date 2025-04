video suggerito

Propaganda Live in trasferta per il 25 aprile, l’annuncio di Zoro in diretta Diego Bianchi annuncia che il 25 aprile Propaganda Live andrà in onda con una puntata speciale trasmessa da una location differente per omaggiare gli 80 anni della Liberazione. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una puntata speciale per il 25 aprile. Propaganda Live, il programma di approfondimento del venerdì di La7, abbandonerà la sua sede classica per un appuntamento interamente dedicato alla ricorrenza del giorno della festa della Liberazione, di cui quest'anno si celebreranno gli 80 anni. A darne l'annuncio Diego Bianchi, nel corso della puntata del 4 aprile, spiegando il senso del cambio di location per la puntata del 25 aprile: "Siccome sarà un venerdì e andremo inevitabilmente in onda, abbiamo pensato, con non poco coraggio, di fare la puntata fuori da qui".

Il 25 aprile, Propaganda Live andrà infatti in onda in diretta dall'Auditorium Parco della Musica di Roma per una puntata speciale, dedicata agli ottant'anni della Liberazione. Un appuntamento che vedrà certamente la partecipazione di numerosi ospiti legati al mondo del programma condotto da Zoro, in onda su La7 dal 2017.

La puntata del 4 aprile di Propaganda Live

La puntata del 4 aprile di Propaganda Live si è aperta con un lungo monologo di Francesca Mannocchi legato al tema dei casi di femminicidio che si sono susseguiti negli ultimi giorni. Poi largo spazio alle scelte di Trump e il tema dei dazi, così come la politica interna, con i fatti dell'ultima settimana, dal convegno di Azione al quale ha preso parte Giorgia Meloni, al feroce attacco di Carlo Calenda al Movimento Cinque Stelle.

Ospiti La Niña e il trio Fabi-Silvestri-Gazzè

Ospiti musicali della puntata sono stati La Niña, che ha cantato un brano tratto dal suo ultimo album, il cantante francese Ben l'Oncle Soul, ma anche il trio composto da Niccolò Fabi, Max Gazzé e Daniele Silvestri che dalla prossima settimana saranno nei cinema con il film documentario dedicato al tour Il Padrone della Festa, che negli anni scorsi li ha visti protagonisti in giro per l'Italia.