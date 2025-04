video suggerito

Morta a 44 anni Valentina Del Re, violinista della band di Propaganda Live È morta a 44 anni, dopo una lunga malattia Valentina Del Re, violinista e protagonista della resident band di Propaganda Live.

A cura di Francesco Raiola

Valentina Del Re a Propaganda Live

È morta la violinista Valentina del Re, musicista nota anche per la sua partecipazione alla resident band di Propaganda Live, il programma di La7 condotto da Diego Bianchi. Sono molti a ricordare l'artista, che aveva 44 anni ed è scomparsa a seguito di una lunga malattia, come fa, per esempio, il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone dove la donna aveva studiato e che ha condiviso un post sui propri social: "Il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone che l’ha avuta come studentessa, il Consiglio Accademico del quale ha fatto parte, le Scuole di Violino e di Musica da Camera che l’hanno laureata con lode, la prof. Vicari che la porterà nel cuore per sempre, partecipano la scomparsa di Valentina Del Re".

Il post prosegue ricordandola come "una musicista poliedrica, una persona generosa, anticonformista, sempre sincera. Una donna coraggiosa. Esprimiamo l’affettuosa vicinanza di tutta la comunità del Conservatorio alla famiglia e a tutti quelli che oggi piangono la sua mancanza". Del Re era nata a Roma nel 1981 e cominciò a studiare musica fin dall'età di 5 anni alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio, scegliendo fin da subito il violino come strumento. Successivamente si è laureata in Filosofia presso l’Università di RomaTre, specializzandosi "presso il Centro Regionale Sant’Alessio Margherita di Savoia come assistente per ciechi e ipovedenti lavorando in progetti nelle scuole e nei centri diurni" e "frequenta il corso triennale di Musicoterapia presso la Fo.Ri.Fo. di Roma, effettuando tirocini e occupandosi della realizzazione dei progetti nelle scuole primarie e secondarie e nel reparto di Diagnosi e Cura dell’Ospedale Forlanini di Roma" come si legge in una sua biografia online.

Del Re era anche una delle prime a partecipare alla Roma Tre Orchestra, prima orchestra universitaria nata a Roma e nel Lazio allo scopo di diffondere la cultura musicale tra le nuove generazioni. E su Facebook l'Orchestra la ricorda postando il video di una sua esibizione: "Non possiamo non ricordare così la nostra amata Valentina. Con noi letteralmente dal primo giorno…fin da quando non si chiamava neanche Roma Tre Orchestra.Il sorriso che ha in questo video lo porteremo nei nostri cuori per sempre2. In un altro post scrivono: "Il ricordo di uno dei più bei momenti della nostra storia. Era la riapertura dopo il primo Covid e questo Concerto per due violini di Bach con Leonardo Spinedi ce lo terremo nel cuore per sempre".

Stando alla sua biografia Valentina Del Re "vanta numerose collaborazioni musicali all’attivo; si è esibita come solista e in orchestra nel repertorio per violino solo, in duo e in varie formazioni da camera (Orchestra di RomaTre), ha partecipato a diversi allestimenti teatrali e spettacoli di vario genere (L. Pizzurro , G. Mazzucco, S. Vannelli), ha suonato in varie trasmissioni televisive (Alla ricerca dell’Arca, Buona Domenica), ha insegnato presso ‘Pensagramma', ‘Tutto Musica', ‘Scuola di Musica O. Respighi', ‘Musicology School of Music'". La violinista è anche stata una delle protagonista del video "Al di fuori dell'amore" di Niccolò Fabi.