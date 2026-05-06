Nordio annuncia causa civile contro Bianca Berlinguer e Mediaset per il caso Minetti e le parole di Ranucci

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha dato mandato al suo legale per avviare un’azione risarcitoria contro la conduttrice e l’emittente dopo la puntata del 28 aprile. L’eventuale risarcimento andrà in beneficenza.

Carlo Nordio passa alle vie legali. Il ministro della Giustizia ha incaricato l'avvocato Giulio Micioni del Foro di Roma di avviare un'azione risarcitoria in sede civile contro Bianca Berlinguer e Mediaset, a seguito della messa in onda di contenuti relativi al cosiddetto "caso Minetti" durante la puntata di È sempre Cartabianca del 28 aprile 2026.

In quella puntata, Sigfrido Ranucci aveva dichiarato in diretta a È sempre Cartabianca di aver avuto notizia di un incontro tra il ministro Nordio e Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, in un ranch in Uruguay. Indiscrezione prontamente smentita dal ministro Nordio con tanto di intervento telefonico. Dopo aver deciso di non querelare Ranucci, il ministro ha deciso di annunciare causa civile contro Mediaset e contro il programma.

La contestazione Secondo quanto reso noto dal ministero della Giustizia, le notizie e le dichiarazioni trasmesse nel corso di quella puntata sono state giudicate "lesive dell'immagine dell'uomo e della istituzione che egli rappresenta". La gravità percepita è tale da aver reso necessaria, stando alla nota ufficiale, una smentita in diretta da parte dello stesso Nordio.

La destinazione dell'eventuale risarcimento Il ministero ha precisato che, in caso di vittoria in giudizio, la somma riconosciuta dal tribunale verrà devoluta per intero in beneficenza a un'istituzione a tutela dei minori. Una scelta che Nordio evidentemente ritiene capace di separare le ragioni personali e istituzionali dell'azione legale da qualsiasi tornaconto economico diretto. La vicenda si inserisce in un clima di tensione crescente tra esponenti del governo e alcuni programmi di approfondimento televisivo. Berlinguer e Mediaset non hanno ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche in risposta all'annuncio.

Nella serata di ieri, però, è stata la stessa Bianca Berlinguer a spiegare che si era trattata solo di un'ipotesi.

Tutto si è svolto alla luce del sole e Sigfrido Ranucci ha potuto fare le sue dichiarazioni, per le quali successivamente ha chiesto scusa al ministro Nordio, che ha avuto tutto il tempo e lo spazio possibile per replicare e smentire. Quanto successo, lasciatemelo dire, dimostra che questa trasmissione e il suo editore sono liberi e consentono a tutti di esprimere le proprie opinioni.

Ma pochi minuti fa, l'agenzia con la decisione del ministero della Giustizia.