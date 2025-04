Il ricordo di Propaganda Live di Valentina Del Re dopo la sua morte: “Non ti dimenticheremo mai”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

La notizia della morte di Valentina del Re è arrivata a poche ore dalla messa in onda della puntata del venerdì di Propaganda Live, il programma nel quale lei aveva un ruolo da violinista per la resident band. La musicista, scomparsa a 44 anni dopo una lunga malattia, è stata omaggiata proprio sui canali social della trasmissione condotta da Diego Bianchi, in arte Zoro, dove è stato pubblicato un post di ricordo della violinista scomparsa.

Il post di Propaganda Live per ricordare Valentina del Re

Un messaggio breve, quello comparso sulla pagina Instagram del programma di La7, che saluta l'artista così: "Non esiste un modo semplice per dirlo. La nostra Valentina ci ha lasciato, ed è un dolore enorme. Perché lei era una di noi, con un amore immenso per la musica e per la vita. Il nostro abbraccio va alla sua famiglia, a Emiliano, ai suoi adorati canetti. Buon viaggio Vale, ci mancherai tantissimo. Grazie per tutto quello che ci hai dato e per la forza che hai avuto, fino all’ultimo. Non ti dimenticheremo mai. Con amore, tutta la tua famiglia di Propaganda Live". Quindi l'annuncio del luogo e la data dei funerali: "Per chi volesse salutare un’ultima volta Valentina Del Re, l’appuntamento è per domani mattina alle 10.30 al Tempietto Egizio del Cimitero del Verano di Roma".

La scomparsa a 44 anni

È morta nelle scorse ore la violinista Valentina del Re. Sono molti a ricordare l'artista sui social, come ha fatto, per esempio, il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone dove la donna aveva studiato e che ha condiviso un post sui propri social: "Il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone che l’ha avuta come studentessa, il Consiglio Accademico del quale ha fatto parte, le Scuole di Violino e di Musica da Camera che l’hanno laureata con lode, la prof. Vicari che la porterà nel cuore per sempre, partecipano la scomparsa di Valentina Del Re".