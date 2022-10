La sorella di Nikita Pelizon: “Stanca dei gossip, i nostri genitori hanno fatto anche cose buone” Dopo le parole della madre, anche la sorella di Nikita Pelizon è intervenuta sui social per commentare la vicenda: “Sono stanca dei gossip, i nostri genitori hanno fatto anche cose buone”. Jessica ha poi chiarito la questione del cibo: “Diciamo pure che mia madre non ama cucinare e non ha mai avuto nessuno che le insegnasse a farlo”.

Nella puntata del 27 ottobre del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mostrato a Nikita Pelizon alcuni commenti fatti via Facebook dalla madre, dopo quanto aveva raccontato la stessa gieffina a proposito della sua famiglia. Ora anche la sorella Jessica è intervenuta sui social per commentare la vicenda.

Il commento di Jessica Pelizon

"Mi dispiace per chi pensa che qui si mangi SOLO wurstel crudi e tramezzini ma come si sa, ognuno crede a ciò che vuole credere", aveva detto la madre di Nikita a proposito di alcuni episodi raccontati della figlia a proposito della sua infanzia. Poi anche la sorella maggiore della modella, Jessica, si è esposta sui social per dare la sua versione dei fatti. In un lungo post su Instagram ha chiarito che i loro genitori hanno fatto anche molte cose buone per i figli ma che allo stesso tempo Nikita ha avuto più difficoltà ad affrontare determinate situazioni e non ha ricevuto da nessuno l'aiuto di cui avrebbe avuto bisogno:

Devo ammettere che sono stanca di tutto questo gossip. Ho fatto tanta fatica per raggiungere l'equilibrio che ho personale e familiare, questa situazione ci ha sbattuto in un tritacarne…Da una parte ci sono mamma e papà che credono di aver fatto del loro meglio e hanno grosse difficoltà a vedere gli errori che hanno fatto e che con molta fatica avevo messo da parte perché odio vivere con rabbia e risentimento, non fa parte di me. Però hanno fatto anche molte cose buone, la vita non è solo bianco o nero. Poi c'è Nikita che era piccola ed alcune cose le ha vissute più pesantemente senza essere capita e aiutata al momento giusto nel modo corretto, ma che con tanta fatica e nessun aiuto è arrivata dove voleva.Ora le nostre vite e tutte le cose private stanno diventando pubbliche, lei al GF ha la psicologa disponibile ogni giorno, noi qui fuori no.

Jessica Pelizon ha sottolineato come i genitori non fossero di certo perfetti, ma che sia lei e il fratello hanno scelto di perdonarli per i loro errori pur contrari alla religione che professano.

Io e mio fratello che ora siamo in una bruttissima situazione, amiamo i nostri genitori e abbiamo perdonato i loro errori, sappiamo che hanno cercato di fare del loro meglio ma siamo contrari alla loro religione e siamo convinti che se ci avessero allevato senza seguirla le nostre vite sarebbero state completamente diverse ma Ohana significa famiglia e famiglia significa che nessuno viene abbandonato o dimenticato e quindi si deve andare oltre a certe cose e vedere le cose positive, i nostri genitori ci hanno fatto fare vacanze bellissime, facevano festine con gli amici a casa per non farci sentire troppo diversi dagli altri bimbi, ecc.

La sorella di Nikita ha chiarito anche la questione del cibo e, in particolare dei wurstel: "Riguardo a come mangiavamo, diciamo pure che mia madre non ama cucinare e non ha mai avuto nessuno che le insegnasse a farlo, eravamo 3 bimbi e aveva molte cose da fare, quindi le cose poco costose e pratiche andavano per la maggiore, però è anche vero che a Niki non piaceva praticamente nulla da bambina, la mattina odiava fare colazione con le cose dolci e quindi si mangiava i wurstel".

La reazione di Nikita al commento della mamma sui social

Alfonso Signorini ha mostrato a Nikita i commenti che la madre ha fatto in questi giorni sui social dopo aver sentito i suoi racconti. La modella la scorsa settimana aveva svelato di essere cresciuta in una famiglia molto religiosa: i genitori sono Testimoni di Geova e a 16 anni avevano organizzato per lei un matrimonio combinato. A quella stessa età, era scappata di casa e aveva anche pensato di togliersi la vita, tanto da arrivare a preparare il kit per il suicidio, poi fermata in tempo.

La gieffina ha replicato così: "Con mia mamma ho sempre avuto un rapporto di questo tipo. Lei parla sui social per parlare con me. Ogni tanto cui sono dei chiarimenti ma poi torna la pioggia. Mi è già successo di vivere una situazione simile con la mia seconda convivenza, all’epoca scriveva direttamente al mio ex”. Poi rivolgendosi direttamente alla donna, ha concluso: "Mamma, io ti amo. Grazie a te ho imparato a fare il ragù. Non puoi però negare che mangiavamo i würstel crudi. Mi avrebbe fatto piacere avere una mamma più presente ma va bene così, conosco l’infanzia che hai avuto. Non scrivere sui social. Piuttosto, scrivi una bella lettera e quando esco, la leggiamo insieme"