La scaletta del concerto di Elisa in diretta stasera su Canale 5: canzoni e ospiti ad Assago Stasera, 24 dicembre 2023, su Canale5 Elisa accompagnerà il cenone della Vigilia degli italiani con un mix dei due concerti andati in scena ad Assago lo scorso 15 e 16 dicembre. Da Pio e Amedeo a Ligabue, Drusilla Foer e Ornella Vanoni: ecco tutti gli ospiti della serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Questa sera di domenica 24 dicembre 2023 andrà in onda, in prima serata su Canale5, il concerto di Elisa. Buon Natale anche a te è lo show-evento all’insegna della musica, collage dei due concerti della celebre cantante al Mediolanum Forum di Assago andati in scena lo scorso 15 e 16 dicembre 2023. Con lei sul palco tantissimi ospiti, cantanti e personaggi dello spettacolo italiano, da Pio e Amedeo a Drusilla Foer, Carmen Consoli, Ornella Vanoni e tanti altri. Prodotto e organizzato da Friends & Partners, il doppio concerto ha promosso anche una raccolta fondi a sostegno di Legambiente e della campagna Music for Planet volta a contribuire alla piantagione di alberi in tutta Italia per combattere la crisi climatica, tema a cui Elisa è molto legata. Ecco tutti i nomi e la scaletta.

La scaletta con le canzoni del concerto di Elisa a Milano

Elisa accompagnerà il cenone della Vigilia di Natale degli italiani con un mix dei suoi concerti di metà dicembre. "Elisa – Buon Natale anche a Te" sarà trasmesso su Canale 5 dalle 21.30. Oltre ai tanti ospiti, la cantante regalerà le sue performance canore sulle note delle sue canzoni e dei brani tradizionali natalizi. Qui un elenco di alcune canzoni che ascolteremo:

Luce – Tramonti a Nord Est

Gli ostacoli del cuore

L'anima vola

Labyrinth

Anche fragile

Eppure sentire – Un senso di te

No hero

Together

A modo tuo

White Christmas – duetto con Andrea Bocelli

Gli ospiti del concerto ad Assago stasera su Canale 5

Nel corso delle due serate al Mediolanum Forum di Assago lo scorso 15 e 16 dicembre, Elisa ha ospitato sul palco tantissimi volti noti dello spettacolo italiano. Come mostrato nel promo di Canale5, a Buon Natale Anche a Te ci saranno Pio e Amedeo, Giorgio Panariello, Drusilla Foer, Luciano Ligabue, Tommaso Paradiso, Rkomi e Giorgia. Tiziano Ferro (da remoto), Mahmood, Carmen Consoli, Ornella Vanoni, Gianni Morandi e i Pinguini Tattici Nucleari.

