La porta rossa 3 riparte bene, miracolo televisivo di Mamma ho riperso l’aereo La fiction con Lino Guanciale, Gabriella Pession e Valentina Romani parte bene, ma il risultato del film in onda su Italia1 è un vero miracolo televisivo.

Un nuovo esordio nel campo della fiction italiana: l'attesa terza stagione de La porta rossa. La fiction con Lino Guanciale, Gabriella Pession e Valentina Romani parte bene: l'8% di share. Un dato buono per quelle che sono le rivelazioni attuali, insieme alle abitudini degli spettatori-consumatori. Basti pensare che al suo esordio assoluto, nel 2017, la fiction viaggiava su una media del 13%, così come nella seconda stagione, seppur in percentuali più basse. In questo scenario, è una garanzia per Mediaset il rilancio della nostalgia: Mamma ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York ha fatto il 10.1%. Stravince il calcio in tv: Milan-Torino fa il 20.1%. Chiude male Meraviglie – Stelle d'Europa con il 13.5% su Rai1.

Gli ascolti tv dell'11 gennaio 2023

Nel dettaglio, gli ascolti della serata di mercoledì 11 gennaio 2023. Vince Milan-Torino, partita terminata ai tempi supplementari con la vittoria per 1 a 0 da parte dei granata, su Canale 5: 4.005.000 spettatori con uno share del 20.1%. Il secondo programma più visto è proprio Meraviglie – Stelle d’Europa, in onda su Rai1, ma il dato è molto basso: 2.553.000 spettatori pari al 13.5% di share. Da segnalare l'exploit su Italia1 del film Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York – con Macaulay Culkin e Joe Pesci – che ha raccolto 1.955.000 spettatori per il 10.1%. Sicurezza su Rai3 con Chi l'ha visto?: 1.926.000 spettatori con il 10.7%. La prima puntata de La porta rossa 3, l'ultima stagione della fiction su Rai2, è stato visto da 1.577.000 spettatori pari all’8%.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Gli ascolti tv sulle altre reti: Controcorrente – Prima Serata, in onda su Rete4, realizza 614.000 spettatori netti per il 4% di share. Le mie regole dell'amore, in onda su Tv8, è la scelta di 521.000 spettatori netti per il 2.6% di share. Atlantide Speciale, in onda su La7, è la scelta di 505.000 spettatori pari al 3.5%. Io che amo solo te, in onda sul Nove, è stato visto da 375.000 spettatori per l'1.9% di share.