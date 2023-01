La porta rossa 3, l’ultima stagione su Rai 2: cast, trama e puntate della fiction con Lino Guanciale Dall’11 gennaio parte su Rai2 la terza e ultima stagione della serie con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Ecco tutto quello che c’è da sapere su uno dei prodotti Rai più appassionanti degli ultimi anni.

A cura di Andrea Parrella

Arriva mercoledì 11 gennaio su Rai2 la terza stagione di La porta Rossa, serie Tv con Lino Guanciale e Gabriella Pession che ha appassionato il pubblico Rai negli ultimi anni. Tornano quindi le avventure dell'ispettore Cagliostro, il personaggio interpretato da Guanciale e ucciso misteriosamente all'inizio della serie, che decide di restare nella terra di mezzo tra la vita e la morte per indagare sul suo omicidio e proteggere la sua famiglia. Pession interpreta Anna, la moglie di Cagliostro che si troverà coinvolta inevitabilmente nelle vicende lasciate in sospeso da suo marito, mentre Vanessa, una medium che è la sola a poter parlare con Cagliostro, è interpretata da Valentina romani. Otto in tutto gli episodi della stagione conclusiva della serie ambientata a Trieste, in onda in quattro prime serate.

Le anticipazioni della prima puntata di La porta Rossa 3

I primi due episodi de La Porta Rossa 3 andrà in onda mercoledì 11 gennaio. Nella prima puntata ambientata a Trieste, durante una manifestazione in difesa dell’ambiente si verifica un blackout che investe l’intera città, causando disordini e problemi di ordine pubblico. Cagliostro assiste ad un incidente d'auto in cui muore una persona che conosce molto bene. Per risolvere il mistero che sembra celarsi dietro l’incidente, Cagliostro si troverà ad avere di nuovo a che fare con Vanessa, che nel frattempo ha appena concluso il suo percorso universitario nel Centro Studi di Parapsicologia. Un blackout che provocherà non pochi effetti, come si capisce nel secondo episodio. Paoletto e la questura indagano sull'accaduto per scoprirne le cause, il tutto blocca Anna a Trieste proprio quando sta per trasferirsi a Siena per diventare giudice. Sente la presenza di Cagliostro anche in questo nuovo mistero e si convince che dietro quell’inspiegabile incidente d’auto si nasconda un possibile omicidio. Intanto prende forma nella mente di Cagliostro una nuova premonizione di pericolo, che lo spinge a tentare il possibile per ricucire il rapporto con Vanessa.

Il cast completo con Lino Guanciale e Gabriella Pession

Il cast della terza edizione de La Porta Rossa resta sostanzialmente invariato rispetto alle prime due stagioni, confermando gli interpreti principali. Ecco l'elenco dei personaggi e degli attori che li interpretano:

Anna Mayer – Gabriella Pession

Leonardo Cagliostro – Lino Guanciale

Vanessa Rosic – Valentina Romani

Diego Paoletto – Gaetano Bruno

Stella Mariani – Elena Radonicich

Filip – Piepaolo Spollon

Luka Levani – Paolo Mazzarelli

Federico Testa – Carmine Recano

Eleonora Pavesi – Cecilia Dazzi

Prof. Gabriele Braida – Nicola Pannelli

Stefania Pavesi – Alessia Barela

Beatrice Mayer – Lavinia Longhi

Ludovico Muric – Roberto Zibetti

Piero Furlan – Mauro Cardinali

Ispettrice Barbieri – Katia Greco

Andrea Donda – Eugenio Krilov

Albertini – Ivan Zerbinati

Giordano – Alessandro Schiavo

Ksenija Muric – Giulia Sangiorgi

Federica – Valentina Munafò

La trama della terza ed ultima stagione della fiction

Nella seconda stagione il fantasma di Cagliostro è rimasto intrappolato nel mondo dei vivi non per sua scelta, ma costretto da Vanessa, che per la prima volta ha voluto decidere del loro comune destino. Un grande interrogativo è rimasto ancora aperto: qual è l’origine del legame della ragazza con Cagliostro? Per sciogliere questa domanda ed esplorare i suoi poteri medianici, Vanessa è partita con Federico, anche lui medium, verso una destinazione ignota. In questa stagione i nostri personaggi dovranno confrontarsi, ancora una volta e forse in via definitiva, con l’esperienza del distacco dalle persone amate e col tema della fiducia negli altri e in se stessi. Perché quando la vita sembra finalmente volere andare avanti, la tentazione è sempre quella di voltarsi indietro, soprattutto quando c’è di mezzo un nuovo mistero, una nuova indagine. Un legame spezzato da ricostruire.

Quante puntate sono e dove vederle in replica e in streaming

La terza stagione de La Porta Rossa è composta da un totale di 8 episodi che verranno distribuiti su quattro prime serate. Tutte visibili su Rai2 e in simulcast su RaiPlay, sulla piattaforma sarà possibile vedere anche tutte le puntate in replica.

Dove è stata girata la terza stagione di La porta rossa

Tutte le riprese de La Porta rossa sono ambientate nella città in cui si svolge la storia. Ovviamente parliamo di Trieste, un luogo ricco di fascino al mistero che, per l’appunto, si sposa perfettamente a tutte le dinamiche offerte dalla serie tv. Nella serie è possibile scorgere ambientazioni tipiche della città, come ad esempio Palazzo Carciotti, la centrale elettrica di Opicina, Palazzo Vivante, il Porto vecchio e la Cava di Sgonico.