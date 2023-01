La Porta Rossa 3, anticipazioni ultima puntata del 1 febbraio: Cagliostro e Vanessa alla sfida finale Andranno in onda mercoledì 1 febbraio i due episodi conclusivi della terza stagione e ultima de La Porta Rossa, la serie con Lino Guanciale, Gabriella Pession e Valentina Romani. Ecco cosa vedremo nella settima e ottava puntata.

A cura di Andrea Parrella

Andrà in onda mercoledì 1 febbraio l'ultima puntata de La Porta Rossa 3, epilogo definitivo di una dei prodotti più apprezzati degli ultimi anni. La serie Tv con Lino Guanciale, Gabriella Pession e Valentina Romani tra i protagonisti è giunta alla sua terza e ultima stagione e con il settimo e ottavo episodio darà tutte le risposte che il pubblico si è posto in questi anni. Ecco le anticipazioni di quello che vedremo mercoledì 1 febbraio, in prima serata su Rai2.

La Porta Rossa 3, cosa succede negli ultimi episodi

Nel settimo episodio della terza stagione de La Porta Rossa vedremo il passato e il presente confluire nell’ultima indagine di Cagliostro e Vanessa, travolti da quanto accaduto durante la festa di Halloween. È l’indagine più dolorosa e urgente, quella che potrebbe portare a sciogliere tutti i nodi della loro storia. Stella riappare nella vita di Paoletto, con più domande che risposte, e Filip deve scegliere se ascoltare il proprio cuore e tornare sui propri passi oppure andare avanti. L'ottavo episodio vedrà Cagliostro e Vanessa di fronte all’ultima sfida, la più difficile. Riusciranno a trovare risposta alle numerose domande ancora in sospeso, risolvendo i misteri di questa stagione e scoprendo cosa li lega in modo indissolubile? Sarà arrivato finalmente per Cagliostro il momento di varcare la Porta Rossa?

Il cast completo con Lino Guanciale e Gabriella Pession

Giunge così al suo definitivo epilogo la serie Tv di Rai2 che ha tanto appassionato gli spettatori in questi ultimi anni. Il cast della terza edizione de La Porta Rossa è rimasto sostanzialmente invariato rispetto alle prime due stagioni, confermando gli interpreti principali. Ecco l'elenco dei personaggi e degli attori che li interpretano:

Anna Mayer – Gabriella Pession

Leonardo Cagliostro – Lino Guanciale

Vanessa Rosic – Valentina Romani

Diego Paoletto – Gaetano Bruno

Stella Mariani – Elena Radonicich

Filip – Piepaolo Spollon

Luka Levani – Paolo Mazzarelli

Federico Testa – Carmine Recano

Eleonora Pavesi – Cecilia Dazzi

Prof. Gabriele Braida – Nicola Pannelli

Stefania Pavesi – Alessia Barela

Beatrice Mayer – Lavinia Longhi

Ludovico Muric – Roberto Zibetti

Piero Furlan – Mauro Cardinali

Ispettrice Barbieri – Katia Greco

Andrea Donda – Eugenio Krilov

Albertini – Ivan Zerbinati

Giordano – Alessandro Schiavo

Ksenija Muric – Giulia Sangiorgi

Federica – Valentina Munafò