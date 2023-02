Mare Fuori 3, anticipazioni seconda puntata del 22 febbraio: la morte di Gaetano Le anticipazioni della seconda puntata di Mare Fuori 3, in onda su Rai2 il 22 febbraio: Salvatore si sveglia dal coma e Rosa viene aggredita da Mimmo.

Mercoledì 22 febbraio 2023 andranno in onda due episodi di Mare Fuori 3 su Rai2. La fiction, composta in totale da sei puntate per dodici episodi complessivi, è stata già interamente distribuita in streaming su RaiPlay, ma viene comunque trasmessa sulla televisione lineare con un appuntamento settimanale. Vediamo che negli episodi del 22 febbraio Salvatore si risveglia dal coma mentre Rosa viene aggredita da Mimmo.

La seconda puntata del 22 febbraio

Nella seconda puntata di Mare Fuori 3, Mimmo aiuta Gennaro a distribuire le lenzuola pulite nelle celle, senza farsi notare, però, riesce a rubare un lenzuolo. Wanda va a trovare Carmine, spiegandogli che lo proteggerà, ma gli riferisce di essere deluso perché non ha avuto il coraggio di uccidere Rosa. Carmine avvisa Mimmo: se proverà a fare del male a Rosa, lui lo ucciderà. Gaetano è finalmente libero, va a lavorare nella pizzeria di Tonino. La polizia trova il cadavere di Fabio. Viola si diverte a far arrabbiare Gemma e a farle credere che sia stata lei a causarne la morte. Salvatore si sveglia dal coma, mentre Rosa viene aggredita da Mimmo, che riesce quasi a ucciderla per strangolamento.

Carmine nota Mimmo che esce dal bagno furtivamente, entra e trova Rosa in pericolo di vita. Dopo averla rianimata, Carmine Aggredisce Mimmo. Gianni confessa di aver ucciso Fabio. Massimo va a trovare Gaetano alla pizzeria di Tonino, Mimmo lascia l'IPM con un permesso d'uscita, ma intanto capisce che i Ricci hanno capito e scoperto il suo tradimento. Scopriremo di più sul conto di Cucciolo. All'IPM arriva una nuova educatrice, si chiama Sofia Durante. Mimmo, prima di recarsi in tribunale, va in spiaggia a farsi un bagno. Gaetano gli spunta alle spalle e lo minaccia con la pistola. È stallo alla messicana, i due si puntano le pistole addosso. Ma Gaetano ha scaricato di proposito la pistola, sperando che Mimmo facesse fuoco. Con la morte di Gaetano si chiuderà l'episodio.

Come vedere Mare Fuori 3

Mare Fuori 3 è interamente disponibile su RaiPlay in streaming on demand, ma la Rai ha comunque deciso di rispettare la programmazione lineare settimanale sulla tv in chiaro. Ogni puntata andrà in onda sempre al mercoledì su Rai2.