La partita di Fulvio ad Affari Tuoi confonde Stefano De Martino: prova a rispondere al telefono con la cassarea

Il concorrente della puntata di Affari Tuoi di sabato 6 settembre è Fulvio, da Genova. Lavora per la guardia di Finanza ed è anche un karateka professionista. Gioca insieme alla compagna Marta che lavora come consulente e formatrice per saloni di bellezza. Il conduttore Stefano De Martino chiede ai due di raccontare com’è nata la loro storia d’amore, anticipando che di mezzo ci sarebbe un gattino. E infatti i due spiegano di essersi conosciuti proprio grazie al fatto di condividere la passione per la stessa razza di gatti, gli Sphynx. La coppia gioca con il pacco numero 7.

Fulvio e Marta eliminano i pacchi da 100mila e 300mila euro

L’oggetto “misterioso” della puntata è una cassarea, attrezzo per la cucina tipicamente ligure. Il gioco comincia con un desiderio di Fulvio che decide di aprire il pacco numero 13: è il numero che gli ha dato nonna Ninni, che ha 104 anni. La nonna aveva ragione perché nel pacco ci sono appena 20 euro. È il secondo tiro a essere sfortunato, quello scelto da Marta che elimina 100mila euro al primo colpo. Va ancora peggio con il terzo tiro, quello scelto da Fulvio: questa volta il concorrente elimina il pacco con i 300mila euro.

In studio scende un certo silenzio: è evidente che la mazzata ricevuta dal karateka lo abbia colpito. Il resto della puntata, infatti, dovrà svolgersi con un solo pacco tra quelli altissimi: quello da 200mila euro. Terminati i primi sei tiri, il dottore Pasquale Romano fa la sua prima offerta: un cambio che la coppia rifiuta.

Fulvio e Marta accettano 18mila euro, il loro pacco ne conteneva 50mila

Altri tre tiri per Fulvio e Marta. Con i primi due la coppia elimina i pacchi da 10mila, 20mila e 30mila euro, tutti e tre rossi. Arriva la seconda offerta del dottore che ammonta a 14mila euro, soldi che la coppia rifiuta. I tiri successivi vanno leggermente meglio e a essere eliminati sono due pacchi rossi, subito seguiti da quello blu da 75mila euro. Il dottore offre un altro cambio ma Fulvio rifiuta ancora: sul tabellone sono rimasti 5 pacchi blu e 3 rossi, per questo scelgono di andare avanti. Momento Gennarino: il cane di Affari Tuoi fa il suo ingresso in studio, dimostrando a Stefano quanto ha imparato durante le ultime sessioni di allenamento con il suo addestratore. Nuova offerta del dottore: questa volta sono 20mila euro, ma la coppia rifiuta ancora. Quando anche il pacco da 15mila euro sparisce, il dottore spinge ancora per un cambio ma i concorrenti rifiutano per la terza volta.

Purtroppo la scelta si rivela essere sbagliata perché subito dopo eliminano il pacco da 200mila euro. Alla quarta proposta di cambio, Fulvio accetta e cambia il pacco numero 7 con quello numero 4. Subito dopo scopre che nel suo pacco si nascondevano appena 50 euro. Lupo, l’esperto di statistica che gli aveva consigliato il cambio, aveva ragione. Il dottore offre un altro cambio che Fulvio accetta nuovamente, scambiando il numero 4 con il numero 3. Scopre quindi che il 4 conteneva solo 200 euro. Nuova telefonata del dottore e questa volta il conduttore, ormai stanco e in confusione, risponde al telefono prendendo la cassarea invece che la cornetta. Poi si rende conto dell’errore e dice: “È una partita difficile”. Il pubblico in studio ride. In gioco sono rimasti solo due pacchi: la cassarea e 50mila euro. Il dottore offre alla coppia 18mila euro e i due accettano. Scoprono pochi secondi dopo di avere fatto la scelta sbagliata: il pacco numero 3, ottenuto con il secondo cambio, conteneva 50mila euro.