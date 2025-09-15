Ad Affari Tuoi Federico si salva dalla profezia del Lazio, la partita ribaltata all’ultimo scatto

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ad Affari Tuoi del 15 settembre gioca Federico dalle Marche, 32 enne che lavora nel settore del turismo e punta a vincere il montepremi più alto. La partita inizia con il piede giusto, perché nel primo pacco ci sono 10 mila euro, mentre nel secondo solo 5. Al terzo pacco il primo ostacolo, perché dal pacco 20 della Puglia scappano via i 100mila euro. Torna a girare bene con il quarto pacco, perché ci sono soli 10 euro. Il quinto pacco è quello della Campania e dentro ci sono 50mila euro. Se ne va un pacco rosso anche con l'ultima chiamata, perdendo i 5 mila. La parola al dottore, che propone la prima offerta da 30mila euro. Succulenta ma non sufficiente per mollare adesso. rifiutata da Federico.

Si riparte dal pacco di Pasqualone, mascotte di queste prima settimane di Affari Tuoi, che pronostica un pacco basso ed ha ragione, perché nel suo ci sono solo 0 euro. Il tren prosegue positivamente perché nel pacco successivo ci sono solo 20 euro, ma la tripletta si chiude con il segno ancor più positivo, visto che se ne vanno via anche i 5 euro. Proposta di cambio rifiutata, si prosegue così.

Il cambio giusto, Federico si libera dei 100 euro

Arriva la chiamata del Lazio, il pacchista veggente, che per la seconda serata consecutiva ha i 200mila euro nel pacco. Federico continua ad avere una maggioranza di pacchi rossi, ma con la chiamata successiva da 75mila euro la partita si equilibra. la serie si chiude con una tripletta rossa, perché se ne vanno anche i 20mila euro. Davanti alla proposta di cambio del dottore, stavolta Federico prova a invertire la tendenza e cambiare vibrazioni: lascia il suo pacco 15 e prende il 6. Apre subito il pacco di cui si è liberato e c'è un sospiro di sollievo: c'erano 100 euro. Cambio giusto.

Leggi anche Chi è Federico Pierini, pacchista della Regione Marche ad Affari Tuoi

La disfatta e la regione fortunata

Si prosegue con chiamate favorevoli che portano all'offerta del dottore da 25mila euro, che Federico rifiuta, prima di aprire il pacco da 300mila euro che cambia radicalmente l'andamento della partita. Arriva un'altra proposta di cambio, rifiutata. La prima chiamata successiva è felice perché se ne va la lesina, specialità regionale della serata. Restano tre pacchi blu, il pacco nero e i 30mila euro. Il tiro successivo però non sorride, perché se ne vanno anche i 30mila. L'ultima speranza cui aggrapparsi è il pacco nero. Arriva l'offerta del dottore da 10mila euro, con due pacchi blu e il pacco nero rimasti fuori. Federico decide di proseguire, ma alla chiamata successiva trova il pacco nero: dentro c'erano 20mila euro. Prima di andare alla regione fortunata si controlla il contenuto del pacco di Federico, che conteneva Gennarino, avverando in un certo senso la profezia del concorrente del Lazio che aveva parlato di un sogno in cui aveva visto un cane.

Si va alla regione fortunata e Federico, insieme alla sua compagna, fa le solite due scelte. La prima non va in porto, ma la seconda è quella giusta. Il concorrente, dopo aver perso tutte le speranze, porta a casa 50mila euro.