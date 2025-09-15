Chi è Federico Pierini, pacchista della Regione Marche ad Affari Tuoi

Federico Pierini è il pacchista della Regione Marche che stasera, lunedì 15 settembre, gioca ad Affari Tuoi. Ha 32 anni, viene da Numana e lavora nel settore del turismo. È fidanzato con la sua socia in affari.

Federico Pierini è il pacchista della Regione Marche ad Affari Tuoi. È entrato a far parte del programma condotto da Stefano De Martino, in onda tutti i giorni in access prime time di Rai 1, lo scorso giugno: ha preso il posto, in rappresentanza della sua Regione, di Francesca, ex pacchista che durante il suo turno – andato in onda il 25 giugno 2025 – accettò 75mila euro offerti dal dottore prima di scoprire che il suo pacco conteneva 200mila euro. Federico gioca la sua partita nella puntata di lunedì 15 settembre 2025 insieme alla fidanzata Marica. Ha 32 anni e lavora nel settore del turismo.

Chi è Federico Pierini della Regione Marche ad Affari Tuoi

Originario di Castelfidardo, vive a Numana: Federico Pierini è il pacchista della Regione Marche ad Affari Tuoi, ha 32 anni e lavora nel settore del turismo. È nato il 19 aprile 1993. Stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, è proprietario di un b&b, aperto insieme alla fidanzata Marica. Ha lavorato a lungo come animatore ed è un creator digitale.

Stando alle foto pubblicate sul suo profilo social, è un amante del surf e dei viaggi all'avventura, fatti soprattutto in camper.

Gioca con lui Marica, fidanzata e socia in affari

Federico Pierini è fidanzato con Marica, sua compagna nonché socia in affari. Sui loro profili Instagram rendono pubblica la loro collaborazione nell'apertura del b&b inaugurato lo scorso marzo. Insieme condividono tantissime esperienze, sopratutto di viaggi. In un post condiviso nel 2023, lui raccontò dei sogni per i quali stavano lavorando: "Due ragazzi con tanti sogni, forse impossibili, con tante ambizioni e con tanta energia. Noi ce la mettiamo tutta ogni giorno per realizzarci come coppia, come persone e come lavoratori. Poi se ci riusciremo bene se no, aspetteremo la prossima foto". A distanza di tempo, sono riusciti a esaudire il loro desiderio, aprendo un'attività.