Il cane Gennarino di Affari Tuoi: quanti anni ha e chi l'ha voluto in trasmissione, parla il suo istruttore cinofilo Il famoso cagnolino di Affari tuoi non è napoletano ma romano, addestrato dall'istruttore Gianni Orlandi a Marina di Cecina. Il suo vero nome è Seven: "È merito di Stefano De Martino. Ha pensato che una presenza canina avrebbe arricchito la trasmissione".

Dietro il successo del piccolo Gennarino, il jack russell che ogni sera conquista il pubblico di Affari tuoi su RaiUno, si nasconde una storia che parte dalla Toscana. Il cagnolino che accompagna Stefano De Martino nella gestione dei "pacchi blu" non è napoletano come il nome suggerirebbe, e nemmeno si chiama davvero Gennarino. Il Tirreno ha intervistato l'istruttore del piccolo protagonista, Gianni Orlandi, istruttore cinofilo dell'Associazione Dog Star Agility Team di Marina di Cecina.

Dove nasce l'allenamento di Gennarino

La verità è che il protagonista a quattro zampe della trasmissione di RaiUno è nato a Roma e risponde al nome di Seven. Il soprannome televisivo è un omaggio voluto dal conduttore partenopeo, ma la vera identità del cane racconta una storia diversa. Gennarino è legato alla Toscana dove ha avuto la sua formazione professionale appunto da Gianni Orlandi che spiega:

Quello che ho trasmesso a Seven l'ho appreso da Massimo Perla, un maestro riconosciuto a livello nazionale. Perla ha formato numerosi istruttori come me e ha seguito personalmente l'addestramento di cani che sono poi diventati volti noti della televisione e del cinema italiano.

L'idea di Stefano De Martino

L'idea di introdurre una presenza canina ad Affari tuoi è nata dalla creatività dello stesso Stefano De Martino. "È un vulcano di idee", commenta Orlandi. "Ha pensato che una presenza canina avrebbe arricchito la trasmissione, e quando ha incontrato Seven è stato amore a prima vista da entrambe le parti". Il fascino irresistibile del jack russell, con le sue zampe corte e la coda in perenne movimento, lo ha reso il candidato perfetto per il ruolo. Nel meccanismo del gioco, Gennarino è stato associato ai "pacchi blu", quelli contenenti gli importi più bassi che i concorrenti sperano di eliminare per lasciare in gara i "pacchi rossi" con le cifre più sostanziose.