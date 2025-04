video suggerito

Chi è Gennarino, la mascotte di Stefano De Martino ad Affari Tuoi: il cane è un attore, dove lo abbiamo già visto Gennarino è la nuova “mascotte” di Affari Tuoi: il cane è un jack russell addestrato dall’agenzia dei cani attori seguita da Massimo Perla. Il suo nome è Seven ed è il protagonista, al fianco di Massimo Giallini, in Rocco Schiavone. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

88 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Stefano De Martino e Affari Tuoi hanno una nuova mascotte, il cane Gennarino, nome d'arte di Seven, jack russell comparso in diversi film e fiction televisive. È stato presentato al pubblico del game show di Rai 1 nella puntata di Pasqua, in onda la scorsa domenica 20 aprile, e da allora è diventato ormai una presenza fissa durante le partite: a suon di bau bau, risponde anche alle chiamate del dottore con la complicità di Stefano De Martino.

Chi è Gennarino, il cane mascotte di Affari Tuoi

Gennarino faceva parte del tabellone nella puntata di Affari Tuoi di Pasqua e anche in quella del 23 Aprile: il cane, jack russell, il cui nome è Seven, è diventato ormai presenza fissa e mascotte di Affari Tuoi. Si tratta di un cane "attore" che è stato addestrato da Massimo Perla, fondatore dell'agenzia MP Dog Star: cani attori, ed è comparso in numerosi film e fiction televisive di successo. Sul profilo Instagram di Massimo Perla sono presenti, infatti, diverse fotografie di Seven alias Gennarino con celebri attori e personaggi celebri tra cui Valerio Mastrandrea, Francesco Totti e ora anche Stefano De Martino. Il jack russell è stato anche il protagonista insieme a Marco Giallini della serie televisiva Rocco Schiavone: ha "interpretato" il cane del protagonista, Lupa.

Foto di Massimo Perla Facebook

Gennarino è il nuovo protagonista di Affari Tuoi

Il cane Gennarino ha fatto irruzione in studio per la prima volta nella puntata di Affari Tuoi del giorno di Pasqua: protagonista Elisa dal Friuli Venezia Giulia che aveva il jack russell nel tabellone, e anche nel suo pacco. Quando è stato aperto il pacco contenente "Gennarino", il cane ha fatto un giro dello studio. È diventato ormai una mascotte del programma perché da allora non è mai più andato via: "saluta" il dottore, gioca con Stefano De Martino e scherza anche con Lupo. Anche Massimo Perla aveva anticipato la sua presenza nelle prossime puntate: "Il nostro piccolo attore a quattro zampe tornerà anche nelle prossime puntate. Chissà in quale pacco si nasconderà la prossima volta".