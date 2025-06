video suggerito

Affari tuoi, la disastrosa partita di Giovanni dell’Agenzia delle Entrate sconvolge Stefano De Martino: “Non ne usciamo vivi” La puntata di Affari tuoi di mercoledì 11 giugno. Ha giocato Giovanni, pacchista del Veneto che lavora all’Agenzia delle Entrate. La partita è stata disastrosa. Tutti i pacchi rossi sono usciti dal gioco, eccetto quello da 75mila euro. Stefano De Martino scioccato: “Sono senza parole, non me la ricordo un’altra partita così”. Quanto ha vinto il concorrente. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 11 giugno. Ha giocato Giovanni per la regione Veneto. Nel programma condotto da Stefano De Martino, si è fatto accompagnare dalla madre Maria Luisa. Ha pescato il pacco numero 17. La partita è stata disastrosa. In poco tempo, il concorrente – che lavora all'Agenzia delle Entrate – ha pescato tutti i pacchi rossi, restando con il solo pacco da 75mila euro. Tuttavia, sul finale è riuscito a difendere quel pacco rosso. Così, nonostante sia stata una delle partite più sfortunate della storia del programma di Rai1, è riuscito a portarsi a casa una generosa offerta del Dottore Pasquale Romano: 30mila euro. Ma nel suo pacco c'erano 75mila euro.

Chi è Giovanni, la storia del concorrente del Veneto e della madre Maria Luisa

Giovanni è il concorrente del Veneto che ha giocato nella puntata di Affari tuoi in onda mercoledì 11 giugno. È originario di Ponte San Nicolò in provincia di Padova e lavora per l'Agenzia delle Entrate: "Lo faccio da due anni, prima ero consulente del lavoro. Come passioni ho la palestra e ogni tanto gioco a tennis. E poi ho anche la passione della barca, mi piace navigare, ho la patente nautica". Si è fatto accompagnare dalla madre Maria Luisa che è operatore sanitario e a giorni andrà in pensione.

Affari tuoi, la partita di Giovanni: quanto ha vinto nella puntata dell'11 giugno

Veniamo alla partita. I primi sei pacchi aperti da Giovanni contenevano 100mila euro, 50 euro, 300mila euro, 50mila euro e 15mila euro. Alla luce dei tiri disastrosi, Giovanni ha invocato il mantra: "Ora tu mi trovi il pacco blu". Purtroppo è andata malissimo, è uscito il pacco da 200mila euro. Demoralizzato Stefano De Martino: "Il mantra è scaduto. Basta, da questo momento aboliamo il mantra. Mi ritiro". Il Dottore Pasquale Romano ha ironizzato: "Puntata eccezionale per uno dell'Agenzia delle Entrate". Poi ha offerto 10mila euro per sei tiri: "Ovviamente bisogna togliere le tasse", ha rimarcato il conduttore. Giovanni ha deciso di rischiare: "Con 10mila euro non mi cambia la vita, quindi rifiuto". Nei pacchi aperti subito dopo c'erano 5mila euro e 10mila euro. De Martino ha commentato: "Stiamo giocando al contrario". Il Dottore, impietosito, ha proposto "un minuto di silenzio". Nei pacchi seguenti c'erano 5 euro, 0 euro, 30mila euro e 20mila euro: "Un disastro", ha commentato la madre di Giovanni. Il conduttore le ha dato ragione: "Non ne usciamo vivi". E ha continuato:

Io sono senza parole, non me la ricordo una partita così. È record negativo, è rimasto solo un pacco rosso.

Anche il Dottore ha ammesso di essere in difficoltà: "Non so che strategia adottare". Poi ha proposto quattro tiri o 4mila euro. Giovanni ha rifiutato l'offerta. I pacchi seguenti contenevano Gennarino, 10 euro, sarde in saor e 200 euro. Il Dottore ha offerto il cambio. Maria Luisa ha detto al figlio: "Ho la sensazione che qui ci siano i 75mila euro". Alla fine hanno rifiutato il cambio e hanno aperto un altro pacco che conteneva 1 euro. Il Dottore ha ironizzato: "Sapevo che dovevo venire a patti con l'Agenzia delle Entrate". Ha offerto 19mila euro. Giovanni sembrava intenzionato ad accettare:

Sto ristrutturando casa e servono tanti soldi, va bene giocare, è stata una bella esperienza, ma sono quasi 20mila euro. Avere da parte 19mila euro, non sono pochi. Mi seccherebbe tornare a casa a mani vuote.

Tuttavia, ha deciso di andare avanti e fare un altro tiro: "Il 17 mi ha sempre portato bene nella mia vita, mi fido della mamma e rifiuto l'offerta". Ha pescato il pacco da 500 euro. Sul piatto sono rimasti 100 euro e 75mila euro. Il Dottore ha offerto 30mila euro. Stavolta la madre ha consigliato a Giovanni di accontentarsi e lui le ha fatto eco: "Chi si accontenta gode, accetto l'offerta". Il suo pacco conteneva 75mila euro.

Il riferimento di Stefano De Martino a C'è posta per te di Maria De Filippi

Nella puntata di mercoledì 11 giugno, Stefano De Martino ha presentato la new entry della Calabria, anche lui di nome Giovanni. Non appena il concorrente ha detto di fare il postino nella vita, è partita la sigla di C'è posta per te, Love’s theme di Barry White. Stefano De Martino al pacchista: "Giovanni, il pacco blu ha accettato l'invito?". Ma c'erano 100mila euro. "Chiudiamo la busta": ha commentato il conduttore.