La moglie di Kabir Bedi su Alex Belli: “Soleil Sorge e Delia Duran starebbero meglio senza di lui” La moglie di Kabir Bedi, Parveen Dusanj-Bedi, ha dato un consiglio a Soleil Sorge e Delia Duran: “Lasciate perdere Alex Belli e pensate alle vostre vite”.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 17 gennaio, è avvenuto uno screzio in diretta tra Alex Belli e Nathaly Caldonazzo. L'attore ha preteso le scuse da parte della showgirl, che nella casa lo ha definito un "narcisista patologico", "un malato di mente", "un uomo pericoloso per la donna". Lo ha accusato anche di manipolare le donne e non avere empatia: "È un uomo che non va perdonato. In questa storia, chi fugge da lui ha vinto". Nel corso della serata, inoltre, Delia Duran è scoppiata a piangere, notando come ogni parola spesa da suo marito fosse per Soleil Sorge e non per lei. La moglie di Kabir Bedi, Parveen Dusanj-Bedi, stava seguendo la puntata e ha espresso la sua incredulità all'idea che due donne possano contendersi Alex Belli.

La moglie di Kabir Bedi dice la sua su Alex Belli

Parveen Dusanji, dopo avere assistito al confronto tra Nathaly Caldonazzo e Alex Belli e ai continui screzi tra Soleil Sorge e Delia Duran, ha voluto dire la sua sull'uomo oggetto di tanta attenzione. La moglie di Kabir Bedi, ritiene non la meriti:

"Sto guardando il Grande Fratello Vip perché c'è Kabir Bedi. Ma perché una donna dovrebbe voler stare con Alex Belli? Entrambe starebbero meglio senza di lui. Lasciate perdere quel ragazzo e costruite le vostre vite donne. Con lui sono solo problemi".

Dopo avere invitato sia Delia Duran che Soleil Sorge a smetterla di ridursi a carne da macello in nome degli ascolti, ha concluso: "Concentratevi sulle vostre vite, non su di lui. Andate avanti".

Leggi anche Valeria Marini in versione Cat Woman al GF Vip 6: la tutina di paillettes lascia la schiena nuda

Alex Belli tra Delia Duran e Soleil Sorge, la soap continua

Prosegue, intanto, il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Il confronto tra le due donne, ha reso ancora più chiaro il ruolo di ciascuna. Soleil continua a schierarsi dalla parte di Alex Belli, fino a chiedersi come faccia ad avere una relazione con una donna come Delia Duran. Quest'ultima piange e si dispera, notando come il marito non spenda neanche una parola per confortarla, ma continui ad elogiare l'amica sui social. Alex Belli, nel mezzo, provoca e si guadagna il blocco in prima serata. Quanto ancora potrà durare questo triangolo prima che esploda tra le mani dei protagonisti?