La madre di Sarah Altobello al GF Vip: “Sono tutti contro di te ma stai dimostrando la tua forza” Sorpresa del GF VIP per Sarah Altobello: in giardino questa sera di 2 gennaio 2023 è entrata la madre, la signora Mariolina. “Siamo orgogliosi di te, stai dimostrando la tua forza anche quando sono tutti contro di te”.

Questa sera il Grande Fratello VIP ha fatto una sorpresa a Sarah Altobello. La concorrente tra le lacrime in confessionale aveva raccontato di essersi sentita spesso inferiore ai suoi fratelli: "Non so se sono orgogliosi di me, ho sempre pensato di deluderli per non aver conseguito una laurea. Mi sentivo la pecora nera della famiglia". Anche ad Attilio Romita raccontò del suo disagio. Per lei, in giardino, questa sera è entrata la madre, la signora Mariolina, ricca di parole di conforto per la figlia: "Siamo orgogliosi di te".

L'incontro tra Sarah Altobello e la madre al GF VIP

La signora Mariolina è entrata nel giardino del GF VIP per fare una sorpresa alla figlia Sarah Altobello. "Siamo orgogliosi di te. Quando decidesti di lasciare la scuola ci sentimmo male, ma noi siamo orgogliosi di te. Siamo senza parole, Giuly ti vuole bene, anche Vito, così come papà. Il passato lascialo via, pensa al presente. Ci stai dimostrando la tua forza, hai tante qualità. Nella Casa hai trovato tanti muri, paletti, tante cose brutte. Tu hai superato tutto, come si permette Nikita di dire che sei un'arrampicatrice sociale? Sei stata vicina a tante persone", le sue parole davanti alla figlia in lacrime. "Sono tutti contro di te ma stai dimostrando che vali. Hai sempre una parola buona per gli altri, mostra sempre quello che sei" ha continuato, tirando in ballo l'ultimo durissimo scontro che la Vip ha avuto con Nikita Pelizon.

Durante l'incontro è intervenuto anche Alfonso Signorini dallo studio: il conduttore ha chiesto alla signora Mariolina altre parole su Sarah Altobello. "Sarah era molto timida da piccola, io molte volte le chiedevo se studiava, lei cantava e ballava. Sarah è pulita, non ha scheletri nell'armadio e io la difendo con le unghie e con i denti", l'ultimo commento della signora prima che salutasse la figlia.