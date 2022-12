Sarah Altobello ad Attilio: “Mi sono sempre sentita inferiore, mi hai ricordato quel disagio” Attilio Romita e Sarah Altobello nel pomeriggio hanno avuto un confronto dopo quanto accaduto in puntata. La Vip ha spiegato al giornalista di aver sofferto per le parole usate contro di lei: “Ho sempre vissuto nel disagio” ha confessato, “Ma ti voglio bene”.

Attilio Romita e Sarah Altobello hanno avuto un confronto nel pomeriggio. Il giornalista nella casa del GF VIP ha chiesto scusa alla sua inquilina per le parole usate contro di lei in confessionale ascoltate nell'ultima puntata andata in onda. Il Vip l'aveva descritta come "una donna non all'altezza delle persone che frequenta". "Nella mia vita mi sono sempre sentita inferiore", lo sfogo della Altobello.

Lo sfogo di Sarah Altobello contro Attilio Romita

Quando Sarah si è ritrovata nella zona piscina con Attilio per confrontarsi su quanto accaduto negli ultimi giorni, ha confessato di essersi risentita per le parole espresse dal suo inquilino durante la puntata perché spesso crede di non essere all'altezza. Ha parlato del disagio che vive, "Nella mia vita mi sono sempre sentita inferiore, forse sono troppo umile, la mia stima a volte è bassa. Vivo un disagio e le tue parole me l'hanno riaperto e qua si è amplificato, sei andato a dire delle cose che io avevo detto anche ad Oriana". La Altobello ha però confessato al giornalista di continuare a volergli bene, nonostante la delusione. "Mi sono presa cura di te, io ti voglio bene. Ti stimo, provo affetto. Mi è venuta una sensazione di schifo, ma fa parte di me la bontà. In questi giorni ti guardavo e dicevo "è mai possibile che abbia detto questo?". Forse sono scema ma in questo contesto sei l'unica persona che continuo a scegliere per parlare, con te mi trovo bene. Soffro nel disagio di stare qua". Ha spiegato di aver provato tenerezza per il suo inquilino dispiaciuto per l'accaduto, "Sono stata male".

Le scuse di Attilio Romita

Attilio Romita si è scusato ancora una volta con la sua inquilina spiegandole che il suo intento non era screditarla bensì far capire alla compagna, Mimma Fusco, che non aveva intenzione di tradirla. "Anche io mi sono guardato in tv e ho pensato "chi è quella bestia". Oggi quando ti ho visto fare gli auguri in cinque lingue, ho avuto la conferma che hai delle qualità che non hai ancora espresso artisticamente. Ho sbagliato, volevo rassicurare Mimma, farle capire che tra noi non c'è stato nulla. Ho sbagliato con quelle parole, mi sono pentito".