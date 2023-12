La conduttrice della BBC apre il tg con il dito medio: “Scherzavo con la regia, chiedo scusa” Maryam Moshiri, giornalista e presentatrice di punta della BBC, ha aperto il tg di mezzanotte con un dito medio. Stava scherzando con i colleghi e non si è resa conto di essere in diretta. Mentre il video fa il giro del mondo, lei si scusa su Twitter: “Scherzavo con la regia, mi dispiace molto che sia andato in onda”.

A cura di Gaia Martino

Sta facendo il giro del mondo, sui social, il video della presentatrice Maryam Moshiri che ha aperto il telegiornale della BBC di mezzanotte con un dito medio. La giornalista inglese non si era accorta di essere in onda quando ha fatto il gestaccio davanti alle telecamere, questa mattina ha spiegato: "Stavo scherzando con la squadra in regia".

Le scuse di Maryam Moshiri

Maryam Moshiri con un tweet ha spiegato cosa è accaduto nella notte, prima dell'inizio del tg della BBC diventato ora virale. La conduttrice e giornalista stava rivolgendo il dito medio, in maniera scherzosa, ai suoi colleghi senza rendersi conto che la diretta era già partita. "Ciao a tutti, ieri prima dello scoccare della mezzanotte stavo scherzando un po' con la squadra in regia. Facevo finta di contare alla rovescia con le dita mentre il regista contava da 10 a 0. Quando siamo arrivati a 1 ho girato il dito per scherzo, senza rendermi conto che sarebbe stato ripreso dalle telecamere". Maryam Moshini si è così scusata con i suoi lettori:

Era uno scherzo privato con la squadra e mi dispiace molto che sia andato in onda! Non era mia intenzione far accadere tutto ciò, e mi dispiace se ho offeso o turbato qualcuno. Non stavo "prendendo in giro" i telespettatori e nemmeno una persona in realtà. Si trattava di una battuta sciocca che era destinata a un piccolo numero di miei amici.

La carriera nella BBC di Maryam Moshiri

Si è unita nel 2003 alla BBC, Maryam Moshiri, 46 anni originaria di Londra, iniziò a lavorare come "Business News Anchor" in alcuni programmi di punta prima di diventare volto fisso del telegiornale della BBC dal 2019. Ha intervistato alcuni dei più importanti volti del Regno Unito tra cui Jeff Bezos. Ha tre figli, un cane e due gatti scrive sul suo profilo Twitter, aggiornato questa mattina per scusarsi con i telespettatori per il dito medio andato in onda per errore.