Pubblicato video integrale della giornalista BBC che ha fatto il dito medio: “Stava contando” Maryam Moshiri, la giornalista BBC del dito medio, in realtà stava facendo un conto alla rovescia. È stato diffuso un video integrale che mostra quello che stava facendo la giornalista.

Maryam Moshiri, la giornalista BBC del dito medio, in realtà stava facendo un conto alla rovescia. È stato diffuso un video integrale che mostra quello che stava facendo la giornalista attendendo di essere in onda. La reazione della giornalista su Twitter: "Sono contenta che sia uscito questo video perché dimostra che stavo scherzando con la troupe. Ancora una volta rinnovo a tutti il dispiacere per il fatto che sia andato in onda".

Il video integrale

La conduttrice del telegiornale è diventata famosa in tutto il mondo e il video è diventato immediatamente virale proprio perché visto in diretta da milioni di telespettatori. Ma dal primo momento Maryam Moshiri aveva specificato che stava scherzando con il direttore di produzione che faceva il countdown con le mani: "Avevo risposto in quel modo per scherzare. Era uno stupido scherzo che doveva rimanere privato, visibile solo alla mia squadra”. Ora che il video è stato finalmente diffuso, Maryam Moshiri ha fatto sapere:

Quindi qualcuno ha pubblicato il video completo! Non è stata la BBC a pubblicarlo e di certo non sono stato io! Ma in un certo senso penso di essere contenta che questo sia uscito, perché dimostra che stavo scherzando un po' con la troupe durante il conto alla rovescia. Ancora una volta, mi dispiace tanto che sia andato in onda. Doveva essere uno scherzo privato.

La carriera

Maryam Moshiri è una giornalista della BBC dal 2003. Nata a Londra, 46 anni, la giornalista ha rapidamente conquistato il pubblico ricoprendo il ruolo di conduttrice in numerosi programmi di punta. Ha intervistato i principali personaggi del Regno Unito, tra cui Jeff Bezos. Ha una vita privata altrettanto impegnativa: ha tre figli, un cane e due gatti. Non si sa molto, invece, del suo stato sentimentale attualmente. È diventata la più famosa giornalista al mondo, suo malgrado, proprio per il gesto del dito medio che è stato però finalmente spiegato.